Lichterglanz und Budenzauber in Seligenstadt

Seligenstadt - Mit einer spektakulären Christstollen-Aktion wartet der Seligenstädter Adventsmarkt zu seiner Eröffnung am Donnerstag auf.

Der „Süße Löwer“ sowie die Bäckereien Haas, Nitschke, Wolz und Mayer haben zehn Meter Christstollen gebacken und bieten ihn ab 17 Uhr am Marktplatz unter den Rathaus-Arkaden zum Verkauf an. Der Erlös wird gemeinsam mit dem Gewerbeverein für die beiden Grundschulen in Klein-Welzheim und Froschhausen als Büchergutschein weitergegeben.

Die Lichterketten am Marktplatz, dem Freihofplatz und entlang der Bahnhofstraße sind in Vorbereitung, Seligenstadt und seine Gäste steuern auf festlichen Wochen zu: Am Donnerstag, 29. November, beginnt der Adventsmarkt in der Innenstadt (Marktplatz und Freihofplatz). Buden und Verkaufsstände präsentieren sich bis zum 16. Dezember im vorweihnachtlichen Glanz, die Geschäfte sind zum Auftakt bis 22 Uhr geöffnet. Musik erklingt - alles vor der malerischen Kulisse der Fachwerkstadt.

„Lichterglanz und Budenzauber für die ganze Familie“ - dieses Motto hat der ausrichtende Gewerbeverein mit Unterstützung der „SeligenStadtMarketing-GmbH“ für den Adventsmarkt auf Marktplatz und Freihof (ab 17. bis 22. Dezember) ausgegeben. Wochentags ist der Markt von 15 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Startschuss für den Adventsmarkt ist am Donnerstag, 29. November, 17 Uhr, mit der Christstollen-Aktion der Bäcker unter den Rathaus-Arkaden. Eine Luftballonkünstlerin wird vor den Kinderaugen schöne Figuren entstehen lassen, das Karussell und die Buden erwarten die Gäste mit ihren Angeboten, die Geschäfte der Innenstadt und die Marktstände öffnen einmalig („lange Einkaufsnacht“) bis 22 Uhr. Mehr als 30 Geschäfte laden dann zum Einkaufsbummel ins Zentrum der Stadt ein.

Das Angebot der Stände ist auch in diesem Jahr wieder vielfältig. Weihnachtsschmuck, Figuren - aber auch Nützliches und Praktisches kann erworben werden. So die Neuauflage der Seligenstädter Christbaumkugel, die große Einkaufstasche aus Filz und der Seligenstadt-Wandkalender - in diesem Jahr wieder vor der Tourist-Info.

An den Adventswochenenden wird die Bahnhofstraße bis zur Einhardstraße mit eingebunden und lädt zum Flanieren ein. Der kleine weihnachtliche Budenzauber samt Karussell lädt anschließend auf den Freihofplatz ein. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt am Mittwoch und Samstag statt - direkt angrenzend an den Marktplatz, an der Frankfurter Straße. Die diversen musikalischen Schmankerl zum Adventsmarkt können Interessenten unter www.unser-seligenstadt.de einsehen und ihr Besuchsprogramm daran ausrichten.

Die Fähre Seligenstadt richtet sich ebenfalls nach dem Adventsmarkt und wird an den Wochenenden bis 20 Uhr den Pendelverkehr nach Bayern sicherstellen.

Auch das weitere Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Musik zum Advent erklingt jeden Adventssamstag um 11.30 Uhr in der Basilika. Konzerte veranstaltet der Heimatbund an den Sonntagen um 17 Uhr im Rathausinnenhof. Höhepunkt ist die Illumination des Weihnachtsbaums am Sonntag, 23. Dezember, um 17 Uhr auf dem Marktplatz. (mho)

