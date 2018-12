Altstadt glänzt im Festgewand

Langen - Pünktlich zum ersten Adventswochenende läuten die Langener die Weihnachtszeit ein. Der Weihnachtsmarkt öffnete am Freitagabend die Pforten. An 46 Buden bekommen die Besucher alles, um sich ordentlich in Weihnachtsstimmung zu bringen – und das gilt auch noch mal für das Wochenende des zweiten Advents. Von Vanessa Kokoschka

Der Duft von frischem Popcorn und gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Besucher sitzen dicht gedrängt auf Bänken, andere bahnen sich mit einem Glas Glühwein den Weg zum nächsten freien Stehtisch. Ein müheloses Durchkommen ist kaum möglich, so proppenvoll ist es auf dem Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche. Vereinzelt leuchten blinkende Nikolausmützen in der Menge hervor, die sich vom heimeligen Licht der Lichterketten an den Buden abheben. Im Mittelpunkt des regen Treibens thront der mit Geschenken geschmückte Christbaum.

Koordiniert wird der vorweihnachtliche Budenzauber seit 1982 vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Langen (VVV). Die 46 Buden bieten den Besuchern alles, um sich in Weihnachtsstimmung zu bringen, von Adventskränzen über glitzernde Christbaumkugeln bis hin zu klebriger Zuckerwatte. Auch für deftige Mahlzeiten ist gesorgt: Sehrings Landlädchen bietet verschiedene Fleischwaren an und die Langener Jäger verkaufen Wild.

+ Dekoratives und Nützliches aus Holz – immer wieder schön anzuschauen und gerne gekauft. © Strohfeldt Abgesehen von den Ständen mit Essen und Getränken gibt es genügend Buden, um sich mit den ersten Weihnachtsgeschenken einzudecken. Zum Beispiel am Stand der Janusz-Korczak-Schule. Dort drängeln sich fast durchgehend Besucher aneinander und begutachten die Artikel. „Die Schüler fangen schon im Januar an zu werkeln“, informiert Lehrerin Sandra Gutbier. Gemeinsam mit Schüler Kai Koch und Kollegin Annkathrin Wolf bietet sie allerlei selbst gemachte Produkte an, so etwa Kerzen, Rosmarin-Öl oder Geschenkkarten. „Die Schüler sind immer mit dabei. Entweder sie verkaufen am Stand mit oder sie verteilen Flyer auf dem Markt und lotsen die Besucher zu unserer Bude“, erzählt Wolf. Neben Tannenbäumen und Elchen aus Holz gehen vor allem die Bethmännchen gut weg. „Die Leute wissen mittlerweile, wofür wir stehen und dass alle Produkte eine gute Qualität haben“, sagt Wolf. Der Erlös des Verkaufs kommt Projekten der Schule zugute.

Ein paar Stände weiter bieten Matthias und Jutta Hoffmann selbst gemachte Marmeladen, Liköre und Gebäck wie Vanillekipferl oder Husarenknöpfe an. Bereits im Sommer hat das Ehepaar mit den ersten Vorbereitungen begonnen und die Früchte eingekocht. „Außerdem haben wir 50 Christstollen gebacken und 800 Tüten mit Plätzchen gefüllt“, sagt Matthias Hoffmann. Die beiden Langener sind zum letzten Mal als Anbieter auf dem Weihnachtsmarkt dabei. „Wir machen das ja nur nebenberuflich und da steckt eine Menge Arbeit drin.“

Besucher, die es weniger besinnlich mögen, werden ebenfalls angesprochen. So bietet Nicoline Zarda verschiedene Produkte aus Norwegen und Griechenland an. „So halte ich Europa zusammen“, erklärt die Neu-Isenburgerin und lacht. Handtücher aus Leinen, Saunakissen und Wärmflaschen mit nordischen Mustern erinnern an skandinavische Winter. Aber auch Seifen und andere Pflegeprodukte können Besucher an dem Stand der 56-Jährigen ergattern. „Bei mir werden noch schnell die letzten Geschenke für den Adventskalender gekauft“, berichtet Zarda und deutet auf die kleinen Dosen mit Lippenbalsam.

Am Stand des Weltladens geht es ebenfalls international zu: Kerzen aus Swasiland, Kaffee aus Bolivien und der Dominikanischen Republik oder Taschen aus Kambodscha sind zu haben, ebenso wiederverwertbare Coffee-to-go-Becher aus gepresstem Bambus.

Ob geselliges Beisammensein mit Freunden und Familie, Weihnachtseinkäufe oder entspanntes Bummeln: Wer noch nicht hat – oder noch einmal will – hat am zweiten Adventswochenende die letzte Möglichkeit, dem Langener Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten, ehe die Buden schließen.