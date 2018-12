Dietzenbacher zeigen ihre Weihnachtsbäume

Dietzenbach - Blick in die Wohnzimmer: Wie schmücken Dietzenbacher ihre Weihnachtsbäume? Von Lisa Schmedemann

Manchmal erhascht der aufmerksame Spaziergänger durchs Fenster einen Blick auf die geschmückten und beleuchteten Weihnachtsbäume in Dietzenbacher Wohnzimmern. Manche hängen ihre letzten Fetzen Lametta auf, andere sind auf die Glitzerfolienstreifen umgestiegen, wieder andere halten diese wiederum für eine Umweltsünde. Doch ähnlich dem Kartoffelsalat, der bei vielen an Heiligabend auf den Tisch kommt, wird der Weihnachtbaum von Haushalt zu Haushalt anders gestaltet.

+ © zls Dass das Immergrün dabei nicht zwingend immer grün ist, beweist eine Holzscheitvariante aus dem Wohnzimmer von Familie Scholze. An einer Stange sind unterschiedlich lange „Äste“ befestigt, die bei Bedarf ausgeklappt und für den Rest des Jahres platzsparend im Keller aufbewahrt werden können. „Den haben wir auch schon mit ins Saarland zur Verwandtschaft genommen“, erzählt Barbara Scholze. Ihr Mann Hans habe den Baum selbst gebaut und ihm mithilfe des Schreiners Erwin Haller den letzten Schliff gegeben. „Mir taten die Bäume irgendwie leid, die nach den Feiertagen so schnöde auf die Straße geworfen werden“, begründet Scholze die nachhaltige Variante. „Aber aufgestellt wird er traditionell am Morgen des Vierundzwanzigsten“, informiert sie.

Diese Tradition, den Baum erst kurz vor Heiligabend zu schmücken, führt auch Roberto Lengners Familie. „Vor zwei Jahren hatten wir das Malheur, dass unser Baumständer den Geist aufgegeben hat“, erzählt er. Und dann? „Ich habe ihn einfach aufgehängt“, sagt er und lacht. Kurzerhand einen Haken in die Decke gedreht und die Tanne daran mit einer Angelschnur befestigt. „Das hat auch den Vorteil, dass unsere Katzen nicht mehr an die Kugeln kommen“, ergänzt Lengner. Für dieses Jahr habe er bereits eine neue Idee: „Diesmal wollen wir ihn komplett umdrehen, also quasi auf den Kopf stellen – mit allem drum und dran.“

+ © zls Auf andere Art ausgefallen ist der Baum der ehemaligen Steinbergerin Dorothee Koenig. Beim Betrachten ihres Exemplars mag mancher zunächst überfordert sein. Glitzergirlande, goldene Schleifen, verschiedenfarbige Kugeln und Lichterkette lassen den transatlantischen Einschlag erkennen. „Ich lebte als Au Pair einige Zeit in Toronto“, berichtet Koenig. In Kanada habe sie ein ganz anderes Weihnachtsfest erlebt, wie es in Deutschland gefeiert wird. „Es ist alles so viel fröhlicher und nicht so melancholisch“, findet sie. Diese positive Einstellung spiegele sich in ihrem opulent geschmückten Baum wider. „Mein Mann hat außerdem eine Vorliebe für Weihnachtsdörfer“, sagt Koenig. Man brauche bald einen Helikopter, um es komplett betrachten zu können, scherzt sie.

Weihnachtsbilder 2018 unserer Leser Zur Fotostrecke

Wie bei Koenig bestimmen auch bei Karin Herbert internationale Einflüsse ihr Weihnachtsfest. Dieses Jahr schmückt sie zwar nicht selbst, doch ihre Tochter habe ihre Tradition eines mit roten Kugeln und ansonsten schlicht gehaltenen Weihnachtsbaumes übernommen. „Rot ist für mich die Weihnachtsfarbe“, betont Herbert. Diese Vorliebe erschließt sich aus einer anderen: Die Familie sei früher oft nach Dänemark in den Urlaub gefahren und habe als Souvenir die Sage rund um den Julenisse mitgenommen. „Das ist ein Weihnachtswichtel mit weißem Bart und rotem Hut“, erklärt Herbert. Damit dieser einem nicht das Fest verdirbt und Streiche spielt, stelle man in Dänemark eine Schüssel Milchreis auf den Dachboden. Zum Nachtisch gebe es die andere Schüssel der Süßspeise, in der sich eine Mandel befindet: Wer sie auf dem Löffel hat, darf sich auf ein Extrageschenk freuen. „Das fand ich so toll, dass wir diesen Brauch für unsere Kinder übernommen haben.“ Ob wohl Karin Herberts Enkel dieses Jahr die Mandel im Milchreis finden wird?