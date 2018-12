Bärtiger Besuch ist beliebt

Offenthal - „Hohoho!“ Der Nikolaus stapft mit schweren Stiefeln und noch schwererem Sack über das Gelände der Offenthaler Feuerwehr. Lächelnd beugt er sich über die vielen Kinder, die ihn mit großen Augen anschauen.

Für ein Gedicht oder Lied ist bei einem solchen Andrang am knisternden Lagerfeuer keine Zeit mehr. Fast 200 Kinder freuen sich über Lebkuchen und Schoko-Nikoläuse. Zum 60. Geburtstag der Nikolaus-Aktion der Freiwilligen Feuerwehr wird rund ums Feuerwehrhaus gefeiert. Bei heißen Getränken und Gulaschsuppe geht’s kleinen und großen Leuten gut. Zur Feier des Tages ist der Verein Gastgeber der Aktion Adventsfenster – und natürlich leuchten in dem Fensterrahmen ein Nikolaus und die 60 Jahre.

Einer, der die Aktion vom ersten Tag an miterlebt hat, ist Bürgermeister Dieter Zimmer. Genau genommen ist er sogar der Grund, warum seit 60 Jahren am Nikolausabend Feuerwehrautos durch Offenthal fahren und den Kindern Geschenke bringen. „Als ich mich angesagt habe, hat mein Vater, der damals Ortsbrandmeister war, die Aktion ins Leben gerufen“, berichtet Zimmer schmunzelnd. Noch heute fährt eben dieses, mit einem funkelnden Weihnachtsbaum geschmückte, historische Fahrzeug durch Offenthals Gassen und bringt den Nikolaus von Tür zu Tür. „Heute Abend waren wir bei 120 Kindern. Und es macht immer wieder einen solchen Spaß“, schwärmt Zimmer. Die Kinder seien sehr lieb, viele könnten ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen.

Waren es anfangs nur zwei Rauschebart-Träger, sind es längst fünf Nikoläuse, die am Abend des 6. Dezember auf Tour gehen, um alle Anfragen bedienen zu können. „Wir erfreuen damit nicht nur die Kinder und bereiten den Familien einen stimmungsvollen Abend. Auch für die Feuerwehr Offenthal ist die Aktion von großer Bedeutung. Denn es ist immer so geblieben, dass wir nur Kinder besuchen, deren Familien Mitglied bei der Feuerwehr sind“, erklärt Zimmer. Das Ergebnis dieser Strategie: Mit 600 Mitgliedern ist Offenthal der größte Feuerwehrverein im Kreis. „Viele Leute bleiben im Verein, auch wenn die Kinder aus dem Nikolaus-Alter raus sind, weil sie die Feuerwehr unterstützen wollen“, weiß Zimmer.

Friederike Arta, Initiatorin der Offenthaler Adventsfenster, ist am Donnerstagabend ebenfalls höchst zufrieden. „Die Aktion läuft wieder sehr gut. Bei uns waren zum Start 120 Offenthaler, selbst am verregneten Montag waren 40 Leute am Fenster. Es ist einfach eine schöne Sache, in der Vorweihnachtszeit entspannt eine Stunde zusammenzukommen.“ (njo)