Erster Schnee die perfekte Zugabe für Adventsmarkt 

Egelsbach - Während andernorts schon ab Ende November weihnachtlicher Budenzauber versprüht wird, muss man sich in Egelsbach bis zum dritten Adventswochenende gedulden, ehe Glühweinduft über dem hiesigen Adventsmarkt liegt. Von Timo Kurth

Aber gut Ding will Weile haben: 32 Buden sorgen rund um die Alte Schule für besinnliche Vorweihnachtsstimmung – als Zugabe fällt am Sonntag sogar noch der erste Schnee. Knackig kalt und weiß, weihnachtlich schön. So kann das Egelsbacher Weihnachtsmarktwochenende bedenkenlos bilanziert werden. Pünktlich um 15.30 Uhr wird am Samstag der Schalter umgelegt und das stimmungsvolle Ambiente auf dem Hof der Alten Schule kann sich von Minute zu Minute mehr entfalten.

+ Auch die Wilhelm-Leuschner-Schule war mit einem Stand vertreten, unter anderem gab es dort leckeren Honig aus der Schulimkerei und Tickets für die Zirkusaufführungen 2019 zu kaufen. © Strohfeldt Erstmals eröffnet Tobias Wilbrand als Bürgermeister den Adventsmarkt. „Als ich 2008 nach Egelsbach gezogen bin, war es fraglich, ob das mit dem Weihnachtsmarkt hier überhaupt weitergeht“, erinnert der Rathauschef an die Zeit, als sich der Gewerbeverein auflöste. „Dann kam die Idee, den Adventsmarkt an die Alte Schule zu bringen und es zeigte sich: Manchmal sind Veränderungen sinnvoll – eine einzige Erfolgsstory.“

Eine Einschätzung, die geteilt wird. Bereits am Samstagnachmittag sind zahlreiche Besucher im Hof unterwegs, um heiße Getränke zu kosten, Geschenkartikel von Plätzchen über handgemachte Strickwaren bis hin zu Kunsthandwerklichem zu begutachten oder eine Kutschfahrt durch den Ort zu unternehmen. Organisiert wird der Weihnachtsmarkt wiederum vom Kulturverein, federführend durch dessen Vorsitzenden Rudi Moritz. „Inzwischen hat sich der Ablauf hier quasi verselbstständigt“, kommentiert Moritz zufrieden. „Wir können uns darauf verlassen, dass genug Egelsbacher Vereine, Organisationen und Privatleute sich mit Ständen beteiligen – und natürlich auch darauf, dass die Besucher kommen.“

Während Kinder vor allem an den Kutschfahrten Freude finden, sind es für ältere Besucher die geselligen Stunden zwischen den urigen Buden, die gefallen. Das Team des DRK-Seniorenheims organisiert jedes Jahr den Besuch der Bewohner, von denen einige nicht mehr gut zu Fuß sind. „Unsere Senioren freuen sich, hierher zu kommen, etwas zu essen und zu trinken und vielleicht ein paar Geschenke einzukaufen“, verrät DRK-Mitarbeiterin Olga Lombardo, die die Herrschaften begleitet. Im eigens reservierten Zelt von Renatas Frühstücksservice können sich die Bewohner des Altenheims schließlich an Heizpilzen aufwärmen.

Einen Stand des Adventsmarkts unterhält seit sieben Jahren Ina Henning aus Egelsbach. Eigentlich gehört ihr ein Nagelstudio in der Ernst-Ludwig-Straße. Im Hof der Alten Schule verkauft sie alljährlich aber Selbstgenähtes und -gestricktes. „Wenn ich abends auf der Couch sitze, habe ich gern noch was zu tun“, sagt Hennig lachend und zeigt stolz ihre Kulturbeutel, bunten Söckchen und Mode für Kleinkinder. Die Unternehmerin war die ersten beiden Adventswochenenden auf dem Langener Weihnachtsmarkt, das dritte steht sie in ihrer Heimatkommune. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt sie, auch wenn der finanzielle Ertrag sich in Grenzen halte.

Der Stand des Kulturvereins ist Schauplatz des traditionellen Klammern-Ziehens. Wer für einen Euro in die große Lostrommel voller Wäscheklammern greift, hat die Chance auf die goldene Klammer – der Hauptpreis, eine ofenfertige Gans für die Feiertage. Sylke Knebel aus Egelsbach versucht es. Eigentlich will sie mit ihrem Zehn-Euro Schein gleich zehnfach das Glück herausfordern, doch – man mag es kaum glauben – sie zieht auf Anhieb die goldene Klammer aus der Lostrommel. „Also, das ist ja verrückt“, entfährt es Knebel strahlend. „Na gut, dann gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag Gans. Jetzt müssen wir bloß noch überlegen, mit was wir sie füllen.“