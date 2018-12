So feiern Weihnachtsmarktprofis nach den stressigen Adventswochen

Offenbach - Vier Wochen im Advent Standdienst vom Vormittag bis in die Abendstunden. Da fährt einem nicht nur die Kälte in die Glieder. Anzeichen von Erschöpfung werden zwar verdrängt, dennoch sehnen sich Körper und Geist der Gewerbetreibenden nach einer Auszeit. Von Harald H. Richter

+ Angelika Weber will schick essen gehen und ansonsten ausruhen. © hhr Doch die fällt nur kurz aus für jene, die das Publikum des Offenbacher Weihnachtsmarkts beköstigen und unterhalten. Sind Heiligabend und die Feiertage vorüber, geht der Budenzauber zwischen Rathaus und KOMM-Center noch bis 30. Dezember weiter, wird der Schwenkgrill angeworfen, der Brotbackofen aufgeheizt, neues Öl in die Fritteuse gegossen. Immerhin 72 Stunden bleiben, um entweder im Familienkreis, allein oder mit Freunden das Weihnachtsfest zu feiern, sich selbst etwas zu gönnen oder verwöhnen zu lassen.

+ Brigitte Fries feiert mit Ehemann und Tochter rund um den Tannenbaum. © hhr Kommt überhaupt Besinnlichkeit auf, findet man wirklich Ruhe und innere Einkehr? Liegen Geschenke für die Liebsten auf dem Gabentisch, wo man doch eigentlich gar keine Zeit hatte, welche zu besorgen? Wer kauft den Tannenbaum, kümmert sich ums leckere Festmahl? „Alles eine Frage der Organisation“, lacht Brigitte Fries. Die Götzenhainerin verkauft seit neun Jahren im Cantela-Kerzenhaus leuchtende Geschenkideen und hat die Planung der Feiertage partnerschaftlich durchgetaktet. „Mein Mann besucht vor den Festtagen unsere Tochter in Hamburg und bringt sie rechtzeitig hierher, damit wir Heiligabend beisammen sein können.“ Für den ersten Weihnachtsfeiertag hat Familie Fries einen Tisch in einem Gourmet-Restaurant vorbestellt. Auch am 26. Dezember wird auswärts gegessen. So gestärkt zieht die vitale Frau am Marktstand inmitten Lotuskerzen und Glas-Windlichtern die Woche bis zum 30. Dezember durch.

+ Codrut-Julian Boca freut sich aufs Weihnachtsfest in der rumänischen Heimat. © hhr Das erspart sich Codrut-Julian Boca, der an der Mandelbar von Markus Eiserloh Nussvariationen in Tüten füllt. „Mein letzter Arbeitstag ist der 23., danach geht’s zurück in die Heimat.“ Vor ihm liegen allerdings 1700 Autokilometer, denn der Rumäne ist in Toplica daheim, einer Kleinstadt inmitten der siebenbürgischen Ostkarpaten „Da liegt wirklich Schnee“, freut er sich auf die hierzulande eher rare weiße Pracht. Er kommt seit zehn Jahren nach Offenbach, um seine Kasse aufzubessern, und steht als Süßwarenverkäufer seinen Mann. Mit ihm am gleichen Eiserloh-Stand eine Bekannte aus dem gleichen Ort.

Daheim feiert Boca das Craciun genannte Weihnachtsfest in der Tradition seiner Vorfahren. Denn viele regionale Bräuche sind nach Ende des Kommunismus wiederbelebt worden, und mittlerweile wird Weihnachten in Rumänien wieder in althergebrachter Form zelebriert.

+ Andreas Sinner genießt schon die Vorfreude auf Urlaub unterm Sonnenschirm. © hhr Andreas Sinner wiederum lässt sich „von Muttern bekochen“ und will ansonsten ausruhen. Seine Weihnachtsstimmung ergänzt der Offenbacher, der am Imbiss-Stand von Carlo Bienmüller arbeitet, um Urlaubsvorfreude. „Bei mildem Klima zwölf Tage Ausspannen auf Gran Canaria“, blickt er einem baldigen Trip entgegen. Auf das gleiche Eiland zieht es Mitte Januar auch Angelika Weber, die im Glühweinhaus von Hans Peter Kampfmann Dienst versieht. „Er ist ein prima Chef und sorgt dafür, dass jeder von uns Mitarbeitern genügend Zeit für Besorgungen erhält.“ Die Offenbacherin setzt zudem auf ein funktionierendes Zusammenspiel mit Ehemann Andreas. „Ihm drücke ich morgens den Einkaufszettel in die Hand, bevor ich zur Arbeit muss.“ Heiligabend wollen die Webers schick essen gehen – beim Chinesen. „Nur wir zwei und unser Pekinese“, sagt die 54-jährige Offenbacherin. Die Feiertage selbst werden im erweiterten Familienkreis verbracht.

+ Verena Stein wird drei Tage im Kreis der ganzen Familie verbringen. © hhr Ähnlich verhält es sich bei Verena und Peter Stein. Sie freuen sich aufs Beisammensein mit dem Sohn und dessen Familie sowie mit Tochter Kerstin und Schwiegersohn, die bei den Festvorbereitungen behilflich waren, während sich die Inhaber des Offenbacher Glühweinhauses aufs Geschäft konzentrieren konnten. Trotzdem blieb Zeit zum Geschenkekauf für die vier Enkel.