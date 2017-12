Fotoaktion: Schönstes Weihnachtsbild gesucht

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Wir suchen die schönsten Weihnachtsbäume, Dekorationen oder Hausbeleuchtungen unserer Leser. Die Motive landen in einer Bildergalerie auf op-online.de und vielleicht auf in der gedruckten Ausgabe der Offenbach-Post.

Der Weihnachtsbaumverkauf der Offenbach-Post lief in diesem Jahr wieder ausgesprochen gut. Die Besucher kamen und kauften sich bereits in den frühen Morgenstunden ihren Christbaum. Im ganzen Kreis Offenbach versuchen derzeit Weihnachtsbaumverkäufer ihre letzten Tannen an den Mann zu bringen. Wir suchen nun die schönsten Weihnachtsbilder unserer Leser - egal ob geschmückter Christbaum, aufwendige Dekoration, Backwaren oder eine coole Fenster- und Hausbeleuchtung. Schicken Sie uns einfach ein oder mehrere Bilder bis zum 27. Dezember an red.online@op-online.de. Als Betreff geben Sie bitte „Weihnachtsbild“ an. Die schönsten Bilder der Leser werden in einer Fotogalerie auf op-online.de veröffentlicht, einzelne vielleicht auch in der gedruckten Ausgabe der Offenbach-Post. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fotografieren und besinnliche Festtage. (dr)