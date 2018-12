Ein Dutzend Gäste nahmen Einladung zum Beisammensein an Heiligabend an

Erstmals wurde an Heiligabend zum Beisammensein ins Familien- und Generationenzentrum der Evangelischen Gemeinde eingeladen. Zwölf Frauen und Männer, die ansonsten Heiliabend allein gewesen wären, konnten so gemeinsam feiern.

Steinheim - Der Tisch ist festlich eingedeckt. Tannenzweige duften, die Kerzen brennen und die Lichterketten im Christbaum zaubern romantische Weihnachtsstimmung in den Saal des Familien- und Generationenzentrums in Steinheim. Von Matthias Grünewald

Nur in der Küche herrscht noch Hektik, dort wird seit den Mittagstunden vorbereitet und gekocht. Den schon bald kommen die Gäste, die sonst den heiligen Abend alleine verbracht hätten.

Zwölf Frauen und Männer haben das Angebot der beiden Steinheimer Familien Goetelen und Hölzinger angenommen, gemeinsam den heiligen Abend bei einem Essen zu verbringen. „Niemand muss an diesem besonderen Abend allein sein“, findet Katja Goetelen, die das gemeinsame Essen mit organisierte. „Eigentlicher Ideengeber ist aber mein Mann Patrick“, erzählt sie.

Der gebürtige Belgier kennt diese Form des gemeinsamen Feierns aus seiner alten Heimat. „Ein Freund von mir organisiert so etwas schon seit ein paar Jahren. Mit großem Erfolg.“ Bis zu 140 Personen werden dort an diesem speziellen Abend bewirtet. Schon lange gab es den Gedanken, etwas Vergleichbares auch in Steinheim anzubieten. Dieses Jahr war es dann soweit.

Bereits an Ostern wurde das Einverständnis der Pfarrerin Heike Zick-Kuchinke eingeholt und im September begannen die Organisatoren damit, potenzielle Spender anzusprechen. „An einem Freitag ging der Kirchenbrief mit dem Spendenaufruf an die Haushalte und bereits am Samstag haben die ersten Sponsoren angerufen,“ freuen sich die Organisatoren. Ein starkes Echo, mit dem Patrick Goetelen, der gelernter Koch ist, so nicht unbedingt gerechnet hatte.

Auch für Katja Goetelen war die Vorbereitung des Abends voller Überraschungen: „Eine Dame unter unseren Gästen hat uns erzählt, dass sie bereits seit 20 Jahren jedes Weihnachtsfest allein verbracht habe.“ Umso größer war bei ihr natürlich die Freude, diesmal mit anderen feiern zu können. Ein bewegender Moment, der die Initiatoren nur darin bestärkte, dass an Heiligabend niemand allein sein müsse.

Und so helfen auch die Kinder der Familien mit. Sohn Paul und Tochter Tessa haben einen Hol- und Bringservice für die Gäste organisiert. Ein Angebot, das eine 77-jährige Seniorin besonders freut. Sieben Operationen und zwei Schlaganfälle habe sie hinter sich, alleine hätte sie nie zu der Feier kommen können.

Doch trotz der schweren Momente ist die Stimmung fröhlich. Ihre Tischnachbarin, so hat sie gerade festgestellt, sei sogar 20 Jahre älter als sie. „Das wird bestimmt ein amüsanter Abend,“ lacht die Seniorin.

Für ihr Tischgegenüber lag ein Beweggrund, das Angebot zum gemeinsamen Essen anzunehmen, darin, dass viele Freunde einfach nicht mehr da sind. „Im Alter beginnt das Umfeld wegzubrechen.“ Da traf es sich gut, dass sich der Sitznachbar als Bekannter von einer gemeinsamen Radtour mit dem Seniorenbüro entpuppte.

Und so nahm der Abend seinen Lauf, in dem eine weihnachtliche Geschichte genauso Platz fand wie das Ständchen eines Gastes auf der Mundharmonika. Die Liederbücher mit den Texten für Weihnachtslieder kamen ebenfalls zum Einsatz, weil man ja meist nur die erste Strophe kennt.

Und auch das Menü des Abends ließ keine Wünsche offen. Steirische Kürbiscremesuppe als Vorspeise, danach Rinderroulade „Hausfrauen Art“ mit Rotkohl und Kartoffelpüree und eine weihnachtliche Apfel-Zimt-Schnecke als Dessert. Hätte es einen schöneren Start ins Weihnachtsfest geben können?

So gesehen, kann Weihnachten 2019 kommen. „Wir machen jedenfalls weiter“, verspricht Patrick Goetelen.