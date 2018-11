Budenzauber mit Kaminofen in Hanau

Der Hanauer Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten in ganz Hessen. Am 26. November wird er eröffnet.

Hanau - Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln, ein Meer von Lichtern und festlich geschmückte Holzhäuschen vor der Kulisse von Hessens größtem Adventskalender: Das ist der Weihnachtsmarkt in Hanau, der am Montag, 26. November, eröffnet wird.

Der Budenzauber rund um das Brüder-Grimm-Denkmal auf dem Marktoplatz dauert bis 22. Dezember. Mehr als 75 Verkaufs- und Gastrostände laden zum Schlendern, Schlemmen und Genießen ein und das nostalgische „kleine“ Riesenrad, die Märchenbahn, der Adventskalender in den Rathaus-Fenstern sowie das historische Holzkarussell bringen Kinderaugen zum Leuchten. Für Unterhaltung sorgt auch das Programm auf der Weihnachtsbühne: Sänger, Musiker, Chöre und Märchenerzähler aus Vereinen, Schulen, Kitas und Kirchengemeinden gestalten die Auftritte. Den Auftakt macht am Montag, 26. November, um 17.45 Uhr, das Blasorchester der Karl-Rehbein-Schule. Um 18 Uhr eröffnet OB Claus Kaminsky den Markt.

Auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt sind neben vielen Leckereien wie Christstollen, Baumkuchen, gebrannten Mandeln, Handkäs-Tapas, Grillwürstchen, geräuchertem Lachs, Kartoffelpuffern oder Suppe im Brotteig auch Weihnachtsschmuck, Spielzeug, Winterkleidung, Geschenkartikel und Deko-Objekte käuflich zu erstehen. Neu ist der „Burgermeister“, der Weihnachts-Burger mit Ente herstellt. Ebenfalls das erste Mal dabei ist Künstlerin Pilar Schönborn mit Skulpturen und Schmuck aus Beton. Am Stand von Weingärtners Feuerzangenbowle bietet ein neuer Anbau Gelegenheit, am Kaminofenfeuer zu sitzen. Neben dem traditionellen Karussell mit bemalten Holzpferden und Kutschen und dem hölzernen Riesenrad gehört auch die Krippe mit großen Holzfiguren zu den Attraktionen. Die weihnachtlich geschmückte Märchenbahn lädt zu Rundfahrten ein. Einstieg ist vor dem Neustädter Rathaus.

Bereits im siebten Jahr gibt es auf dem Weihnachtsmarkt eine gemeinsame Benefizhütte von 13 Hanauer Serviceclubs. Alle Einnahmen werden einem guten Zweck zugeführt. Zwei weitere Hütten sind für gemeinnützige Organisationen reserviert.

Gemäß dem Motto „Märchenhafte Weihnacht in Hanau“ werden die Erzählungen der Brüder Grimm auch dieses Jahr eine tragende Rolle auf dem Weihnachtsmarkt spielen. Jeden Dienstag treten ab 16 Uhr Mitglieder des Märchenerzählkreises auf. Und das Märchenthema spiegelt sich auch auf der Fassade des Neustädter Rathauses wider, die sich zu einem Adventskalender verwandelt: Allabendlich vom 1. bis zum 24. Dezember um 18 Uhr wird ein Fenster mit einem farbenfrohen Motiv erleuchtet. In diesem Jahr hat der Hanauer Künstler Joerg Eyfferth wieder neue Märchenmotive gestaltet. Die Brüder-Grimm-Festspiele werden am 1. Dezember ab 17 Uhr auf der Weihnachtsmarktbühne vertreten sein. Dort werden die Stücke der Festspielsaison 2019 vorgestellt.

Weihnachtsmarkt auf dem Hanauer Marktplatz: Bilder Zur Fotostrecke

Wer eine ausgefallene Geschenkidee sucht, wird vom 30. November bis zum 22. Dezember beim Künstlerweihnachtsmarkt im Foyer des Neustädter Rathauses fündig. Hier bieten zahlreiche Künstler aus In- und Ausland ihre handgefertigten Arbeiten feil, drunter Grafiken, Skulpturen und Ölbilder, Schmuck, Keramik und Textilprodukte.

Der Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, der Künstlermarkt von 13 bis 20 Uhr, an Wocheneden ab 11 Uhr.

Am Samstag, 15. Dezember, laden die Hanauer Einzelhändler und der Weihnachtsmarkt zum langen Einkaufsbummel bis 22 Uhr ein.

Zudem locken einige kleinere Stadtteilweihnachtsmärkte. Den Auftakt macht der Steinheimer Weihnachtsmarkt von 30. November bis 2. Dezember. (cs)