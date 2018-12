Ein Konvoi voller Geschenke für Kinder in Osteuropa

Über 155.000 Weihnachtspäckchen werden in einem Konvoi nach Osteuropa gefahren, der am Samstag von Wolfgang aus auf die lange Reise geschickt wurde.

Hanau - Der Weihnachtspäckchenkonvoi 2018 ist am Samstag im Industriepark Wolfgang gestartet: 156.237 Päckchen und 254 Helfer machten sich auf den Weg nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine, um die Geschenke in Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Waisenhäusern und Kliniken zu verteilen.

Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ haben in ganz Deutschland wieder Kinder und Erwachsene Päckchen für Kinder in Osteuropa gepackt, denen es nicht nur in der Weihnachtszeit oft am Nötigsten fehlt. Die Ukraine wird in diesem Jahr nur eingeschränkt angefahren. Aufgrund der aktuellen Situation, insbesondere der Erweiterung des Kriegsrechts auf Zielgebiete des Konvois, Odessa und Cherson, fährt der Weihnachtspäckchenkonvoi nur in die Region um Lemberg im Westen des Landes.

Überwältigend ist jedes Jahr aufs Neue das große Engagement von Kindern, Eltern, Kindertagesstätten, Grundschulen und vielen anderen. Bereits Ende Oktober gehen die ersten Päckchen bei den regionalen Sammelstellen von Round Table, Ladies’ Circle, Tangent Club, Old Tablers sowie Freunden und Unterstützern ein. Alle, die anpacken, eint eine Sache: Sie wollen an Weihnachten nicht nur selbst beschenkt werden, sie wollen auch Kinder beschenken, denen es nicht so gut geht. So bringt der Konvoi nicht nur den Kindern in Osteuropa ein besonderes Geschenk zu Weihnachten, sondern gibt auch Kindern in Deutschland etwas von dem zurück, was Weihnachten ausmacht: Teil einer Gemeinschaft zu sein, die füreinander einsteht.

Bilder: „Stiftung Kinderzukunft“ und OP sammeln Weihnachtspäckchen Zur Fotostrecke

Eine Tradition des Weihnachtspäckchenkonvois ist schon seit Jahren der Start auf dem Evonik-Gelände in Wolfgang. Dort werden die LKW von der Evonik Logistik gewogen und mit Zollpapieren ausgestattet. Von hier aus geht der Konvoi zusammen mit den Päckchen aus dem Zentrallager der Raben Group in Koblenz auf die Reise: Die 155.206 Päckchen werden von 32 Lastwagen, sechs Reisebussen und sieben Begleitfahrzeugen zusammen mit 254 Helfern transportiert und begleitet, die genauso, wie die gesamte Konvoi-Organisation, jedes Jahr ehrenamtlich im Einsatz sind. „Unser Dank gilt allen, die ein Geschenk gepackt haben, den Päckchensammlern, Helfern, Unterstützern und Sponsoren, die den Weihnachtspäckchenkonvoi ermöglichen“, sagt Peter Weiß, Geschäftsführer, bevor der Konvoi losrollte. (did)