Krippenwanderung: Jesus aus Pappe und Ebenholz

Jesus aus Ton, Maria aus Pappe, Josef aus Ebenholz. Die bildliche Darstellung der Weihnachtsgeschichte kennt keine Grenzen. Für ihre Krippenspiele haben die Offenbacher Kirchen ganz unterschiedliche Variationen gewählt. Und dennoch sind sie alle durch die gleiche Aussage verbunden: Der Botschaft, dass sich das Geburtsgeschehen nicht in ferner Zeit an einem fernen Ort abspielte, sondern auch im Hier und Heute noch Aktualität hat, heißt es beim Evangelischen Dekanat über die Veranstaltung, die eigentlich fest im Kalender aller christlichen Kirchen in Offenbach verankert ist.

+ Margit Hönig und Manfred Finning betreuten das Krippenspiel in der Markuskirche. © stm

Doch trotz der seit Jahren währenden Tradition schienen einige Gotteshäuser von dem Termin überrascht. Da Pfarrer Georg Friedrich Metzger, der die Krippenwanderung organisierte, sich in den Ruhestand verabschiedet hat, fehlte in diesem Jahr die führende Hand bei der Planung. So gingen die Einladungen an die Kirchen erst spät heraus, nicht alle Gemeinden konnten oder wollten so kurzfristig ehrenamtliche Helfer finden, die die Krippen aufbauten und den ganzen Tag in den Gotteshäusern vor Ort sind. So nahmen in diesem Jahr neun Kirchen teil, 2016 waren es noch elf.



„Das ist natürlich schade“, bedauert Gabriele Kunz, die in der Stadtkirche ein Krippenspiel aufgestellt hat, dessen Figuren vom ostafrikanischen Volk der Wamakonde gefertigt wurden. „Für uns stand außer Frage, dass wir uns wieder beteiligen. Wir haben tagsüber ohnehin geöffnet und viele Ehrenamtliche.“ Gegenüber, in der Französisch-Reformierten Kirche, hält zunächst Pfarrer Ludwig Schneider-Trotier die Stellung. Da er aber am Nachmittag einen Gottesdienst in Bieber leitet, braucht er Unterstützung. Die bekommt er von Felicitas Pipper und Hella Israel, die die Besucher in der Kirche begrüßen und Auskunft über die Krippe geben, deren Tonfiguren von der Gruppe Breidenstein für Menschen mit geistiger Behinderung gefertigt wurden.