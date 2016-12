Weihnachtsmagnetismus

Kult auf dem Ludwigplatz

+ © Mangold, Stefan Seit 18 Jahre spielen die Bläser der Sport-Union beim Singen zum 4. Advent der Friedensgemeinde. Nach dem letzten Ton lautet die Frage: Glühwein oder Tee. © Mangold, Stefan

Mühlheim - Man muss kein Weihnachtsfan sein, um das Weihnachtssingen auf dem Ludwigsplatz zu lieben. Wie so oft hat sich auch hier ein eigentlich sehr einfacher Lockruf zum Kult gemausert, der manchen Fest-Abstinenzler in seinen besinnlichen Bann zieht. Beobachtungen von unserem Mitarbeiter Stefan Mangold.

Gerade jene, die nach Kindheit und Jugend ein eher kritisches Verhältnis zu Weihnachten entwickelt haben, sind oft machtlos. Sie können sich emotional dann doch nicht entziehen, wenn „O du fröhliche“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ erklingen. Vor allem, wenn es nicht lieblos und immergleich vom Band dudelt, sondern Menschen singen und spielen. Dann steigt bei manchen die erwartungsfrohe Aufregung aus der Kindheit wieder auf, das Aroma von Plätzchen und der Blick auf die Geschenke vor der Krippe unterm Tannenbaum. Die bringt beim Weihnachtssingen auf dem Ludwigsplatz der Weihnachtsmann auf dem Schlitten vorbei. Obwohl draußen eigentlich nie auch nur eine Flocke Schnee liegt.

Wie in jedem Jahr hat die Friedensgemeinde in der Adventszeit zum Singen eingeladen. Schon früh dürften es zweihundert Besucher sein. Mindestens. Denn Pfarrer Ralf Grombacher hat so viele Zettel mit Weihnachtsliedern verteilt. Wie immer begleiten die Bläser der Sport-Union unter der Leitung von Sven Greifenstein. Der Kontakt kam vor 18 Jahren zustande, als Pfarrerin Martina Grombacher auf die Idee kam, den Ludwigsplatz ein wenig zu beleben. Jemand aus dem Kirchenvorstand spielte im Orchester der Sport-Union. Damit war die Sache klar.

Nur einmal musste der ganze Trupp das Singen ins Gemeindezentrum verlegen. Die Holzbläser fürchteten vor ein paar Jahren bei Temperaturen von 15 Grad unter Null um den Materialzustand ihrer Instrumente. Die Blechbläser wollten aus gutem Grund eingefrorene Ventile nicht riskieren. Die Zeiten, als Protestanten und Katholiken einander mieden wie der Teufel das Weihwasser, sind schon lange vorbei. Auch einer wie Bernd Klotz singt mit, der in Italien katholische Theologie studierte und in der St. Markus-Gemeinde aktiv ist. Klotz versichert: „Ich bin nicht der einzige von St. Markus.“

Im Laufe der Zeit zog auch die eher den Katholiken zugeschriebene Sinnesfreude beim Adventssingen auf dem Ludwigsplatz mit ein. Während der ersten Male brachte möglichst jeder von zu Hause eine Tasse mit, um hinterher heißen Tee abzuzapfen. Ihre Tassen holen die Leute immer noch vorher aus dem Schrank, und Tee gibt es auch noch. Aber als Alternative haben die Protestanten längst etwas fürs Gemüt im Angebot: Auch Pfarrer Grombacher gönnt sich hinterher einen Glühwein. Wer seine Tasse zu Hause vergessen hat, braucht nicht zu darben. Die Friedensgemeinde hilft mit Plastikbechern aus.

Währenddessen sammeln die Konfirmanden mit Büchsen für „Brot für die Welt“, das in Entwicklungsländern aktive Hilfswerk der evangelischen Kirchen. Die Leute geben gerne. Die Verwaltungskosten der Organisation decken sich durch die Kirchensteuer. Weshalb Ralf Grombacher allen Spendern verspricht: „Jeder Euro kommt an.“