Worscht, Weck, Woi und augenzwinkernder Bühnenspaß

Neu-isenburg - Weihnachten ist bekanntlich das Fest des Schenkens und der Freude. Thorsten Wszolek hat es in der ihm eigenen Art in das „Fest des Einschenkens“ umgewandelt. Die Freude freilich bleibt als Konstante, schließlich haben es sich Wszolek und das Mund. Art.

Theater zur Aufgabe gemacht, Freude unter den Menschen zu verbreiten. Seit Jahren schafft es der Isenburger, als multifunktionaler Entertainer die Menschen zu begeistern und große Hallen zu füllen. Dank guter Freunde und Sponsoren hat er zwei so gut wie ausverkaufte Abende mit „En Bembel voll Christmas“ auf die Beine gestellt.

Ralf-Jürgen Munk und Ehefrau Gabriele sind erstmals dabei. „Wir haben von Freunden gehört, dass es ein lockerer Abend wird, so was liegt uns“, meint der Obertshausener, während er sich mit seiner Frau Worscht, Weck und Ebbelwoi schmecken lässt. Wer die Erzeuger und Großsponsoren der Genussmittel sind, bekommen die Gäste im Laufe des Abends mehr oder minder offen kommuniziert – das gehört ebenfalls zu Thorsten Wszoleks Konzept.

Dann öffnet sich der Vorhang und gibt den Blick auf die Bühne frei, wo die Mainhattan Pops und Mainhattan Singers ihre Plätze eingenommen haben. Thorsten Wszolek betritt die Bühne und der Beifall brandet auf, noch bevor der Entertainer auch nur ein Wort gesagt hat. Obligatorische Frage: „Seid ihr gut drauf?“ Das werde sich sogleich ändern, kontert Wszolek „Ich hab’ mal so fünf Stunden Programm vorbereitet, aber wir können gerne länger machen – Weihnachtslieder gibt es ja ohne Ende.“ Los geht es dann mit dem gemeinsam gesungenen „Frau Rauscher aus der Klappergass’“.

Ratzfatz sei das Jahr wieder vergangen, bemerkt Wszolek, „erst recht, wenn man schon so alt ist wie ich“. Warum 2018 so heiß war, vermag er schlüssig zu erklären. „Mer hat doch als Kind immer gesacht bekomme: Der Teller wird leer gegesse, damit die Sonn’ scheint. Und was hammer jetzt davon? Haaße Sommer und dicke Kinner!“, hat Wszolek die Lacher auf seiner Seite.

Im weiteren Programm aus dem Bembel voller Christmas begeistert Stefanie Wszolek das Publikum mit dem Lied vom „Rentier Rudolf mit der roten Nase“. Dann kommt eine Gruppe junger Männer; sie feiern ihr Weihnachtsfest in einer Bar auf den Kanaren – „so wie Gott sie schuf und McDonalds sie formte“, weiß Wszolek zu berichten. Einer der Jungs hat sich in eine Frau verguckt, aber die kam ausgerechnet aus Offebach – eine wahrlich schöne Bescherung für die Ohrkrepierer und das Publikum.

„Und jetzt singen wir das fünfstimmige Lied vom Abriss der Frankfurter Rennbahn“, kündigt Wszolek „Es ist ein Roß entsprungen“ an – gesungen von ihm, Stefanie Wszolek, Corinna Weiß und Horst Becker in Begleitung der Mainhattan Pops. Special Guest Andy Ost sorgt schließlich für Hochstimmung in der „größten Ebbelwoi-Wirtschaft der Welt“. (lfp)