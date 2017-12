New Century Hotel verwandelt sich in Weihnachtsbäckerei

Auch Hoteldirektor Ilgo Hagen Höhn packte mit an, als die Kinder der Hainburger Pater-Johannes-Blumör-Kita im New Century am Kaiserlei Plätzchen für einen guten Zweck backten.

Offenbach - Zum zweiten Mal hat das New Century Hotel sein Foyer in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Diesmal waren Mädchen und Jungen einer Hainburger Kindertagesstätte zum Teigausstechen und Naschen eingeladen. Von Harald H. Richter

„Haben wir noch ein freies Blech?“ ruft Felix fragend in die Runde. Reichlich ausgestochene Weihnachtsmotive hat er vor sich auf der bemehlten Arbeitsplatte. Der von ihm zu Sternen und Bäumchen geformte Plätzchenteig wartet darauf, in den Ofen geschoben zu werden. Felix gibt den Experten. „Bei der Oma haben ich diesen Advent schon drei Mal Plätzchen gebacken“, erzählt der Sechsjährige. Das merkt man: Geschickt hebt der Junge die kleinen Teiglinge auf das herbeigebrachte Kuchenblech. Und ab geht’s damit Richtung Backofen.

Auch um ihn herum sind fleißige Kinderhände am Werk. 13 Mädchen und Jungen der Pater-Johannes-Blumör-Kindertagesstätte aus Hainburg, alle zwischen drei und sechs Jahre alt, bevölkern das New Century Hotel in Offenbach und verwandeln die Eingangshalle des 4-Sterne-Superior-Logierbetriebs am Kaiserlei in eine Weihnachtsbäckerei. Damit knüpft das New Century an eine Aktion aus dem Vorjahr an, als Kinder aus der Offenbacher Kita St. Paul in der Luxusherberge willkommen waren. Auch diesmal wird sie von der Offenbach-Post als Medienpartner begleitet.

Der Kontakt nach Hainburg kam durch eine Mitarbeiterin zustande. Seit fast anderthalb Jahren ist Jessica Bott Türhüterin im Hotel und lässt, während sie arbeitet, ihnen Sohn Lukas Henry in der zur Katholischen Kirchengemeinde St. Wendelinus in Hainstadt gehörenden Kita betreuen. Diesmal allerdings steht Lukas Henry mit Cousine Anna-Lena und weiteren begeistert mitmachenden Kindern am improvisierten Küchentisch und drückt Keksförmchen auf ausgerollten Plätzchenteig. „Den Kleinen ist der Spaß anzusehen“, freut sich Erzieherin Andrea Thoma, die mit ihren Kolleginnen Jutta Möller und Lisa Einschütz die Gruppe begleitet. „Schon die Fahrt hierher war ein Erlebnis, denn die Offenbacher Verkehrsbetriebe hatten für uns einen Bus zur Verfügung gestellt.“

Kinder verwandeln Offenbacher Hotel in Weihnachtsbäckerei: Bilder Zur Fotostrecke

Während ein belegtes Blech nach dem anderen in die Hotelküche gebracht wird, wo Chefkoch Harald Hruschka dafür sorgt, dass nichts anbrennt, greift Hoteldirektor Ilgo Hagen Höhn, der sich ebenfalls eine Schürze umgebunden hat, zum Saxofon und ermuntert seine jungen Gäste zum Singen. Rolf Zuckowskis Generationen bekanntes Kinderlied „In der Weihnachtsbäckerei“ gehört natürlich dazu, aber auch bei anderen Melodien erweisen sich die Miniköche als textsicher. Um die Zeit zu überbrücken, bis die fertigen Kekse aus dem Ofen kommen, damit sie mit Eigelb bestrichen und bunten Zuckerperlen verziert werden können, gibt’s Kakao. Etliche Eltern bestaunen unterdessen in der Hotelhalle ein großes Lebkuchenhaus, das die Kinder zuvor mit allerlei Naschwerk dekoriert haben.

Die muntere Schar ist gleich noch einmal gefordert, als es darum geht, das fertige Gebäck einzutüten. Die Leckereien sollen verkauft werden. Damit beteiligt sich das New Century im Verbund mit mehr als 50 weiteren Hotelbetrieben aus der Region am Charity-Projekt „Social Day“. Die Branchenallianz möchte mit ihrer Benefiz-Aktion das Kinder-Palliativ-Team Südhessen begünstigen. „Dorthin soll auch unser Erlös fließen“, sagt Marketingleiterin Jessica Hochhaus. Die in Frankfurt verortete Einrichtung ermöglicht es Familien mit unheilbar kranken Kindern und Jugendlichen, die verbleibende Zeit gemeinsam zu Hause zu verbringen.