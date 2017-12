Trappistenbier trifft Kreppel

Der Nikolausmarkt hat am Wochenende auch internationale Gäste aus den Partnerstädten in die Schlossstadt gelockt.

Heusenstamm - Der Heusenstammer Nikolausmarkt, einer der größten und schönsten der Region, hat am Wochenende viele Tausend Menschen auf die Altstadt-Achse vom Torbau bis zum Bannturm gelockt. Von Julia Jäger

Schon als Bürgermeister Halil Öztas am Samstag den Heusenstammer Nikolausmarkt eröffnet, ist die Altstadt vom Torbogen bis zum Bannturm erfüllt von Glühweinduft und weihnachtlichen Aromen. Und mit der Kunst des Konkordia-Kinderchors, der das Bild mit einem festlichen Musikrahmen untermalt. Beim Konzert der Evangelischen Kantorei in der Pfarrkirche St. Cäcilia können sich die Besucher musikalisch weiter auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Gleich auf dem Platz vor der Kirche wartet der Christbaumverkauf des BalthasarNeumann-Fördervereins. Passender Baumschmuck ist an einem der liebevoll dekorierten Marktstände entlang der Schlossstraße zu finden. Dort wird man beim Anblick handgemachter Unikate auch gleich zu Weihnachtsgeschenken inspiriert.

Wieder einmal haben Heusenstammer Vereine dafür gesorgt, dass die Besucher des Nikolausmarktes auch kulinarisch verwöhnt werden: Am Stand des Gesangsvereins Konkordia gibt es Wärme in Form der Feuerzangenbowle, das TSV-Blasorchester bietet seine legendären Krautspatzen an, die Jugendfeuerwehr Heusenstamm Pommes und die Volleyballabteilung des TSV Butterwaffeln.

Am Stand der Familienbäckerei Paul werden frische Apfel- und Quarkkreppel verkauft. Alexandra Köhler hält sie in der Hand, als sie vom Nikolausmarkt schwärmt. Sie lebt in der Borngasse, ist jedes Jahr quasi automatisch mitten im Geschehen. Dennoch freut sie sich alle Jahre wieder auf das weihnachtliche Treiben in der Altstadt. „Besonders schön ist die Begegnung mit den Partnerstädten im Schlossinnenhof“, erzählt sie. Am Stand der belgischen Partnerstadt Malle gibt es zum Beispiel leckeres Trappistenbier und Trappistenkäse. Diesen präsentiert der Bürgermeister von Malle, Harry Hendrickx, in einer Mönchskutte höchstpersönlich. Die Erlaubnis, dieses Gewand zu tragen, habe der Bürgermeister vom Abt der Trappisten erhalten, erklärt Heinz Dassinger. Er gehört zum Freundeskreis der Partnerstädte und kennt die Geschichte des Trappistenbiers ganz genau.

Eigentlich kommen die Trappisten aus dem Benediktinerkloster „La Trappe“ in Frankreich. Es liegt in einem Sackgassen-Tal. Daher wurde es „La Trappe“, also Mausefalle, genannt. Seit die Mönche aus ihrem Kloster fliehen mussten und in Westmalle ankamen, brauen sie als Trappisten ihr eigenes Bier. Es wird auf dem Heusenstammer Nikolausmarkt von den Einwohnern der Partnerstadt angeboten. Natürlich sind auch die anderen Heusenstammer Partnerstädte mit ihren Bürgermeistern im Schlossinnenhof. Aus Tonbridge & Malling in England sind Freunde der Schlossstadt angereist, um Tee und Marmelade zu bringen. Und aus Saint-Savin in Frankreich ist Käse und Pineau mitgebracht worden.

So ist der Schlossinnenhof wie jedes Jahr ein Ort der Begegnung. Die Schlossstädter treffen auf Menschen aus den Partnerstädten, alle bewundern die weihnachtlich dekorierten Marktstände, Nachbarn lernen sich bei einem Glühwein besser kennen und alte Freunde feiern ihr Wiedersehen bei einem Trappistenbier in der Heimatstadt.