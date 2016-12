„Nur der Karpfen geht noch“: Fischzucht Haas schließt bald

Auch wenn Geschäft in der Weihnachtszeit boomt

Um die zehn Jahre alt ist wohl dieser Spiegelkarpfen aus der Fischzucht Haas, der an den Weihnachtstagen irgendwo in der Küche und dann auf der Festtafel landen wird. Es ist einer der letzten Fische, die in dem Hanauer Betrieb verkauft werden. Nach 60 Jahren wird die Fischzucht geschlossen.

Hanau - Er gehört zu den traditionellen Weihnachtsgerichten: Karpfen. Seit 1955 bietet ihn die Fischzucht Haas an. Dieser Tage gehen bei dem Traditionsbetrieb die letzten Fische über die Theke. Dann macht die Fischzucht an der Forellenstraße im Hanauer Norden dicht. Von Dieter Kögel

„Es rechnet sich nicht mehr,“ sagt Uwe Haas, der den 1955 von Heinrich Haas gegründeten Betrieb in zweiter Generation seit 2003 führt. Bis etwa Mitte Januar wird der 58-Jährige noch für die Kunden da sein, bevor das bereits verkaufte Areal einer neuen Bestimmung entgegensieht. Denn nicht nur vor dem Weihnachtsfest sind die Karpfen gefragt. Die Saison geht bis zum Dreikönigstag am 6. Januar. Der gilt für viele Europäer als eigentlicher Weihnachtstag, an dem es Geschenke unter dem Baum und den Weihnachtskarpfen auf der Festtafel gibt.

Der derzeitige Bestand in den Becken der Fischzucht unweit von Ikea in Hanaus Norden wird für die Nachfrage noch ausreichen, sagt Uwe Haas, der im Alter von neun Jahren bereits im väterlichen Betrieb eingebunden war. Rund 22 Hektar Wasserflächen standen damals zur Verfügung, um verschiedene heimische Fischarten aufzuziehen. Heute sind es nur noch 6,5 Hektar Produktionsfläche, auf denen Hecht, Zander und Karpfen wachsen und gedeihen. Der Markt ist im Laufe der Zeit immer härter geworden, sagt Haas. Waren es in der Zeit um 1978 rund 1 500 geräucherte Forellen, die verkauft wurden, seien es heute nur noch um die 500 - „wenn es hoch kommt."

Und so ist es immer mehr der Karpfen geworden, der das Geschäft mit dem Fisch hoch gehalten hat. Haas: „Das einzige, was noch gut geht und noch gut läuft.“ Rund 1000 Kilo des beliebten Speisefisches, in den Größen von 750 Gramm bis neun Kilo, sind im vergangenen Jahr über die Theke gegangen. Freilich vorwiegend um die Weihnachts- und Neujahrszeit, in der laut Haas der größte Teil des Umsatzes an Fisch im Direktverkauf im Laden auf dem Gelände der Fischzucht gemacht wird: Fisch, wie es frischer eigentlich nicht geht. Der Kunde kann sich seinen Fisch sogar selbst aussuchen, bevor das ausgewählte Schuppentier ins Jenseits befördert, geschuppt und ausgenommen wird. Das, so sagt Uwe Haas, sei wirkliche Frische.

Doch der Kundenkreis, der das zu schätzen wisse, ist in den letzten Jahrzehnten geschrumpft, verlasse sich auf Frischeversprechen, die auf Verpackungen in Tiefkühltheken abgedruckt sind, oder auf das, was an Frischfischtheken in Märkten propagiert wird. Aber wirklich frisch ist genau genommen anders. „Schauen Sie sich mal die Verpackungen von Forellen an. Da steht nur zum Braten und Dünsten.“ Forelle Blau geht nicht. Denn wenn die Forelle blau werden soll, dann muss sie schlachtfrisch und die Schleimhaut noch intakt sein. „Sonst färbt sie sich mehr grünlich oder gar nicht.“ Das tritt ein, wenn der Fisch länger als drei Tage auf Eis liegt – und weil nicht tiefgefroren rechtlich noch als Frischfisch gilt.

Mit der Fischzucht Haas geht also auch die Möglichkeit, Forelle Blau aus Hanau auf den Teller zu zaubern. Wobei die Forellen der Hanauer Fischzucht nicht dort großgezogen werden. Sie stammen aus Zuchten in den Vogesen und den französischen Alpen, als Austauschgeschäft dafür, dass die Fischzucht Haas den überwiegenden Teil ihrer Zuchten nach Frankreich exportieren kann. Jeden Donnerstag werden frischen Forellen über den Rauch gehängt und geräuchert. „Vor Weihnachten räuchern wir sogar täglich,“ sagt Uwe Haas. Und täglich ab 10 sind die Räucherforellen dann in der Forellenstraße zu haben. Selbst am 24. Dezember, hat die Fischzucht von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am 23. Dezember gibt es von 8 bis 17 Uhr Fisch zu kaufen, und auch am 31. Dezember ist geöffnet.

Und was an Fischbestand nach Schließung der Fischzucht Haas übrig bleibt, wandert in einen naturbelassenen Teich außerhalb des Fischzuchtgeländes. Der Biber hat sich in dem Biotop angesiedelt, Eisvögel finden dort Beute und Brutplätze, die Ringelnatter ist heimisch, erzählt Haas. Eine Oase, die auch nach dem Verkauf der Fischzucht erhalten bleibt. Denn Uwe Haas‘ Pachtvertrag für das Areal geht noch über zehn Jahre. Was er selbst macht, wenn seine Arbeitstage im Sommer nicht mehr um 4.30 Uhr beginnen und um 20 Uhr enden, weiß er noch nich genau. „Das wird sich zeigen.“ Leicht fällt ihm der Abschied von dem Betrieb, den er über 50 Jahre seines Lebens begleitet hat, jedenfalls nicht.