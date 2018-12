Beim Weihnachtsmarkt der Tafel gibt jeder, was er kann

Offenbach - Rechtzeitig zum bevorstehenden Fest hat die Tafel Offenbach mit der Verteilung Hunderter Geschenke die Herzen von Kindern höherschlagen lassen. Von Harald H. Richter

Ihr zum zehnten Mal veranstalteter Weihnachtsmarkt auf dem Mathildenplatz kam wieder mit Unterstützung freiwilliger Initiativen zustande.

Kaum ein Ereignis im Stadtbild dieser Tage macht helfendes Handeln für andere Menschen so anschaulich wie der Weihnachtsmarkt der Tafel Offenbach auf dem Mathildenplatz. Nicht nur, dass ungezählte Freiwillige eigens dafür selbst gebackene Plätzchen, Handarbeiten, Spiel- und Bastelmaterial stiften, sich Zeit nehmen, um Kindern im beheizten Zelt vorzulesen und mit ihnen kleine Präsente für Eltern und Geschwister anzufertigen. Der überwiegende Teil bleibt als stille Wohltäter im Hintergrund, trägt aber gleichfalls sein Scherflein zum Gelingen bei – etwa als Finanzier von Großspenden, Aufbauhelfer oder durch das unentgeltliche Bereitstellen von Bühne und Technik.

„Ohne die vielen Unterstützer könnte unser Weihnachtsmarkt nicht das sein, was er ist“, betont Tafel-Leiterin Christine Sparr. Mit Klaus Kohlweyer holt sie gleich zur Eröffnung des zehnten Weihnachtsmarkts am Samstagnachmittag einen solchen Förderer auf die Bühne. Über seinen technischen Beistand hinaus habe der Mitveranstalter des regulären Weihnachtsmarkt mitgeholfen, in vierstelliger Höhe die Anschaffung attraktive Präsente für Kinder zu ermöglichen.

Die Hauptpreise der großen Verlosung – schicke Fahrräder – sind wiederum durch den Rotary Club Offenbach um Präsident Holger Drewing finanziert worden. Sie zieren die Schaufenster des Stadtteilbüros, an denen sich manche Kinder die Nasen platt drücken und nicht minder sehnsüchtige Blicke auf die vielen anderen Geschenke werfen, die im Inneren gestapelt sind. „Es gibt keine Nieten im Lostopf“, so Sparr, die zugleich auf eine Neuerung hinweist. Die 500 Tombola-Gewinne für Tafel-Kinder bis elf Jahre werden zum Ende des Weihnachtsmarkts ausgegeben, die Älteren erhalten ihre Präsente diese Woche an den Ausgabestellen der Tafel an der Krafft- und Neusalzer Straße. „Damit wollen wir einen allzu großen Ansturm beim Ausgeben während des Marktes vermeiden.“

In Engelkostümen sind die Schülerinnen Alena, Vanesa und Meira auf dem Platz unterwegs und halten Lose für Sachpreise in verschiedenen Altersstufen bereit. Auch die übrigen Angebote sind kostenlos – vom Popcorn bis zum Kinderpunsch, Bratwurst und Pizza inklusive. Unter dem Motto „Jeder gibt, was er kann“ wird aber um einen Obolus gebeten. Erika und Kurt Breitenbach aus Bieber-Waldhof haben das im Vorfeld schon getan. „In unserem Forum Nadeltreff kamen wir überein, Socken und Loop-Schals zu stricken, um sie der Tafel zu spenden“, erzählt sie. Auf ihren Ehemann geht die Idee zurück, die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter zum Essen in die Kochgruppe einzuladen.

Yvonne Chaluppa hat im Auftrag des OFC Spenden eingeworben. „100 Geschenke kamen zusammen, dazu Bastelsachen und Give-aways“, berichtet sie freudig. Dieter Bröstl überreicht Christine Sparr einen symbolischen Scheck über 1300 Euro aus einer Charity-Aktion. Mit einer Spontanspende überrascht „Sandhase“ Klaus aus Bieber auch im Namen seiner Elise die Tafel-Leiterin und steckt einen 50 Euro-Schein in die Sammelbüchse.

„Derzeit sind in Offenbach 800 Haushalte auf Unterstützung durch die Tafel angewiesen“, berichtet Sparr. Leidtragende sozialer Schieflagen seien insbesondere die Kinder. „Deshalb gilt ihnen an diesem Wochenende unsere besondere Zuwendung.“ So können sie im Bastelzelt kleine Aufmerksamkeiten herstellen, bekommen bei „Kirche am Start“ Schoko-Früchte und im Zelt des Frankfurter Caterers Jean-Pierre Le Rouzes Crêpes. Mit von der Partie ist auch die Caritas. Musikalisch trumpft die Brass-Band der Mathildenschule unter Leitung von Georg Braun auf. Kathi Stiller stimmt am Abend mit Weihnachtsliedern aufs nahe Fest ein und Sängerin Caro am Sonntag. Da ist auch Familie Frank, die seit über fünf Jahrzehnten in Offenbach Nadelgehölze verkauft, zur Stelle und spendiert großzügig Tannenbäume für Menschen, die sich das Symbol der Weihnacht sonst nicht leisten können.