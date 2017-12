OFC lädt zum Weihnachtsmarkt ein

Offenbach - Bei den OFC-Fans wird Weihnachten natürlich ganz traditionell in Rot-Weiß gefeiert. Ein Pflichttermin ist da auch der Kickers-Weihnachtsmarkt am kommenden Sonntag.

Zum vierten Mal laden die Kickers Offenbach wieder zum Weihnachtsmarkt ein. Von 11 bis 20 Uhr wird es am Sonntag also unmittelbar vor der Ladenzeile der Haupttribüne des Sparda-Bank-Hessen-Stadions besinnlich. Auch das Nachwuchsleistungszentrum ist wieder mit von der Partie und die Verantwortlichen haben sich sogar etwas Besonderes ausgedacht. Von 14 bis 18 Uhr werden Lose für die Tombola verkauft. Die Hälfte des Erlöses wird dann an das Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum Offenbach gespendet.

Als Preise gibt es unter anderem ein OFC-Trikot von Sebastian Brune vom Retterspiel gegen Bayern München (inklusive Unterschrift), mehrere Tassen „Alles auf Rot-Weiß“ signiert von Sebastian Rode sowie Rückrunden-Dauerkarten für die Kickers. (jo)