Offenbacher Weihnachtsmarkt fast unbemerkt eröffnet

Wo soll man bei all den Leckereien bloß anfangen? Eine kleine Weihnachtsmarktbesucherin hat am Eröffnungstag erst einmal Popcorn und Lebkuchen getestet.

Offenbach - Die verlockenden Düfte von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen verraten es schon von weitem – der Offenbacher Weihnachtsmarkt hat wieder seine Pforten geöffnet. Von Jan Schuba

Seit Wochenbeginn funkeln rund 25.000 LED-Lichter in der City und natürlich dreht sich auch die zwölf Meter hohe Glühweinpyramide wieder: Am Montagabend wurde in der Innenstadt mit der Eröffnung des Marktes, der sich vom Rathaus über den Stadthof und den Aliceplatz bis zum KOMM erstreckt, die Adventszeit in Offenbach eingeläutet. Buden und Stände hatten bereits früher am Tag geöffnet, die offizielle Eröffnung war für den frühen Abend angekündigt. Doch die Bühne blieb leer – wer pünktlich vor dem Rathaus erschienen war, musste erfahren, dass die Eröffnung durch Bürgermeister Peter Freier aus Termingründen kurzfristig vorverlegt worden war.

Aber das tat dem Hineinschnuppern in den ersten Weihnachtsmarkttag keinen Abbruch, denn das weihnachtliche Marktgeschehen war schon im vollen Gange: Besucher spazierten von Stand zu Stand und feierten ihre eigene Eröffnung mit gemütlichem Plausch bei einer Bratwurst und dem ersten Glühwein. Für die Kinder gab es einen Punsch, bevor die erste Runde auf dem Karussell gedreht wurde. Rund 30 Aussteller zählt der Weihnachtsmarkt, der bis zum 30. Dezember täglich – mit Ausnahme von Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen – geöffnet hat. Den Großteil der Stände machen dabei die unverzichtbaren Klassiker aus: Glühwein, Feuerzangenbowle, Süßwaren, heiße Maronen und kandierte Früchte gehören für den Weihnachtsmarktliebhaber einfach dazu. Daneben gibt es auch Waren zu entdecken, die die heimische Weihnachtsdekoration bereichern oder auch gute Geschenkideen sind: Verkauft werden unter anderem Kerzen, Lammfellartikel oder Produkte aus dem Erzgebirge. Natürlich fehlt in diesem Jahr auch nicht der Weihnachtsbaumverkauf an der Ecke Berliner Straße/Herrnstraße.

Erste Bilder: Weihnachtsmarkt in Offenbach Zur Fotostrecke

Unter den Ausstellern wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: Ein halbes Jahrhundert sind Peter und Verena Stein nun auf dem Offenbacher Weihnachtsmarkt mit ihrem Glühweinstand vertreten. Hinzu kommt in den nächsten Wochen ein buntes Bühnenprogramm, für das der Ausrichter des Marktes, die die Pro OF GmbH um Klaus Kohlweyer, verantwortlich zeichnet. Wenn Weihnachtsfeiertage vorüber sind, wird der Markt als „Neujahrsmarkt“ noch bis zum 30. Dezember fortgesetzt. Am vorletzten Tag, Samstag, 29. Dezember 12. kann dann bis 22 Uhr in der City eingekauft werden.