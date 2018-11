Offenthaler Adventsfenster: Acht neue Gastgeber

Offenthal - Auch in diesem Jahr leuchten 24 Adventsfenster in Offenthal. Die Aktion, zum dritten Mal organisiert von Friederike Arta, hat sich zu einem Selbstläufer entwickelt. Arta muss kaum die Werbetrommel rühren, um 24 Gastgeber zu finden.

Ein paar von ihnen sind von Anfang an dabei, aber es gibt auch eine Reihe von Premieren. „Ich freue mich, dass die Aktion sich solch einer Beliebtheit erfreut“, sagt Arta. Das Ziel liegt auf der Hand. Die Fenster laden in der oftmals hektischen Vorweihnachtszeit zu einem kleinen Spaziergang durch den Stadtteil ein, um neue Menschen und alte Bekannte zu treffen, Fenster zu bewundern, miteinander zu reden, fröhlich oder besinnlich zu sein und sich ein wenig zu entspannen. Den Auftakt am Samstag, 1. Dezember, übernimmt die Initiatorin mit ihrer Familie. Um 17.30 Uhr, die Uhrzeit gilt für alle Abende, erstrahlt bei Artas in der Borngartenstraße 14 das erste Fenster. Dazu gibt"s heiße Getränke; bitte eigene Becher mitbringen, um die Umwelt zu schonen. Das empfiehlt sich an allen Tagen.

Die Gemeinschaft derer, die ein Adventsfenster gestalten möchten, sei im Wachsen begriffen, freut sich Arta. „Es machen nicht immer dieselben mit. Einige wollten dieses Jahr mal aussetzen, andere haben 2017 ausgesetzt, sodass drei Familien dabei sind, die im ersten Jahr mitgemacht haben und nach einem Jahr Pause wieder ein Fenster übernehmen.“ Acht Familien beziehungsweise Institutionen oder Vereine sind zum ersten Mal mit von der Partie. Zum Beispiel die Pferdefreunde, Bewohner des Hauses Herrenwiesenweg 8 mit einem Auftritt der Susgo-Chöre und das Freiluftcafé am Minigolfplatz, das in seine erste Wintersaison startet. Die Wingertschule ist zum zweiten Mal in Folge dabei und verbindet das Adventsfenster mit dem Weihnachtskonzert des Schulchors. Auch die Feuerwehr ist Wiederholungstäter. Sie feiert am 6. Dezember das 60-jährige Bestehen ihrer Nikolaus-Aktion. Der Kreis schließt sich an Heiligabend an der evangelischen Kirche. Neu in diesem Jahr: Während des Weihnachtsmarktes am 22./23. Dezember wird zwischen den Ständen der AG Offenthaler Vereine und des Kulturvereins ein „Kinder-Mitmach-Adventsfenster“ aufgebaut und beleuchtet. (fm)

Die Treffpunkte zu den Adventsfenstern finden Sie täglich in der gedruckten Ausgabe der Offenbach-Post in der Rubrik Tipps und Termine.