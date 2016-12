ARD sendet aus der Stadtkirche in Langen

Schneller atmen fürs Fernsehen

+ © Schaible Stimmungsvolle Bilder aus der schön illuminierten Langener Stadtkirche flimmerten an Heiligabend über hunderttausende Fernsehschirme in der ganzen Republik. © Schaible

Langen - Mit einem stimmungsvollen Gottesdienst haben etwa 200 Langener in der Stadtkirche Heiligabend gefeiert – und mit ihnen mehrere hunderttausend Menschen an den Fernsehschirmen. Von Markus Schaible

+ Von den Kameras gut in Szene gesetzt – hier während der Generalprobe: (vorne von links) Kirchenpräsident Dr. Volker Jung, Pfarrerin Erdmuthe Jähnig-Diel, Tess Maurus, Annika Söder sowie (hinten von links) Joshua Alberti, Jessica Spelten, Jonathan Casimir und Lektorin Susan Kades. © Strohfeldt Bei der ARD-Christvesper gab es nachdenkliche und erbauende Aussagen zur Geburt Jesu, aber auch zu aktuellen Themen – und wunderschöne Bilder des evangelischen Gotteshauses. So „leer“ war es bei einem Heiligabend-Gottesdienst in der Stadtkirche wohl noch nie. Doch wo sich normalerweise seitlich und hinten all diejenigen, die auf den Bänken keinen Platz mehr bekommen haben, stehend drängen, muss dieses Mal Raum sein für die Fernsehleute: Kameramänner, Kabelträger, Techniker haben sich schon postiert, ehe die ersten Besucher ins Innere des Gotteshauses dürfen. Eine Menschentraube wartet vor der Kirchentreppe, auf dass sich um 13 Uhr die Türen öffnen – und wenige Augenblicke, bevor sie das tun, gibt es erst mal einen Regenguss. Ein paar Minuten später, als alle Platz genommen haben, scheint dann die Sonne durch die Fenster. Festlich ist zumindest das Wetter nicht.

Draußen versammeln sich inzwischen Besucher, die zu spät kamen, um noch Einlass zu finden, am Vierröhrenbrunnen. Dort werden die Bilder aus der Kirche auf einem Großbildschirm gezeigt. Im Gegensatz zu den Menschen im Gotteshaus sehen sie, dass heutzutage auch ein Fernsehgottesdienst geschützt werden muss. Um den „Dom der Dreieich“ patrouillieren Polizisten, bewaffnet mit Maschinenpistolen. 13.20 Uhr, noch 40 Minuten bis zum Beginn der Aufzeichnung, die gut zwei Stunden später zeitversetzt gesendet wird: Uwe Krause, Leiter des Blechbläserensembles Contrapunktus, ergreift das Mikrofon – Warmsingen ist angesagt. Denn: „Sie sollten nachher so singen, dass die Leute zu Hause Lust haben, mitzuträllern.“ Und damit das auch klappt, hat Krause wertvolle Tipps parat: „Ich bitte Sie, an den Stellen, an denen sie atmen, das heute etwas schneller zu tun.“ Und jeweils bei der letzten Strophe gelte es, „noch einmal richtig aufzudrehen“.

+ Etwa 100 Gläubige verfolgten den Gottesdienst während der Aufzeichnung auf einem Großbildschirm am Vierröhrenbrunnen. © Strohfeldt Im Wechsel mit dem Kammerchor der Stadtkirche, der von der morgens noch von hr1 interviewten Kantorin Elvira Schwarz geleitet wird, werden Übergänge geprobt – und Krause mit seiner lockeren Art bringt die Besucher so richtig in Stimmung. Da wird schon mal zu schnell gesungen – doch Jens Amend an der Orgel weiß zu bremsen. Etwas zu sehr sogar: „Jens, bitte ein bisschen weniger weniger schnell“, kommentiert Krause. Doch am Ende passt es und Krause ist „restlos begeistert“. 13.45 Uhr, Heidrun Dörken, evangelische Senderbeauftragte für den Hessischen Rundfunk, erteilt letzte Instruktionen: „Bitte nicht in die Kamera schauen, nicht in die Kamera winken und nicht gucken, wo der Kamerakran gerade hinfährt.“ Und damit auch nichts schief geht, wenn die Kirche im Kerzenlicht erscheinen soll, demonstriert sie noch, wie die Kerzen anzuzünden sind.

Dann ist es so weit: 14 Uhr – und die Besucher tun das, was im Programmheft genau beschrieben ist: „Die Gemeinde erhebt sich, wenn die Musik beginnt.“ 16.10 Uhr – garantiert nicht wenige der Gottesdienstbesucher machen das gleiche wie hunderttausende weitere Deutsche auch: Sie schalten das „Erste“ ein. Nur haben die Stadtkirchenbesucher die einmalige Möglichkeit zum direkten Vergleich. Dabei bestätigt sich der Eindruck des live erlebten: Die Mitwirkenden – allen voran Pfarrerin Erdmuthe Jähnig-Diel, Kirchenpräsident Dr. Volker Jung, Lektorin Susan Kades und die fünf Jugendlichen Annika Söder, Jessica Spelten, Tess Maurus, Jonathan Casimir und Joshua Alberti – wirken überaus sympathisch und professionell. Das Wechselspiel zwischen den Gedanken der Jugendlichen und der Lesung der Weihnachtsgeschichte schlägt einen gelungenen Bogen über mehr als 2000 Jahre.

