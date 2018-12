Anreise des Weihnachtsbaums mit Hindernissen

Seligenstadt - Mit Hindernissen war gestern die Anreise des Seligenstädter Weihnachtsbaums verbunden.

Trotz des deutlichen Halteverbots auf der Aschaffenburger Straße mussten für die 13 Meter hohe und rund 1,5 Tonnen schwere Silbertanne mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden, bevor der Schwertransport seine Fahrt zum Marktplatz fortsetzen konnte. Wegen technischer Mängel am bauhofeigenen Langholzwagen übernahm eine Fachspedition die Fuhre aus der Mittelbeune ins Zentrum. In den nächsten Tagen wird die etwa 40 bis 45 Jahre alte Tanne von den Elektrikern des Bauhofes mit rund 850 Leuchtkerzen bestückt.

Am vierten Advent wird der Baum im Verlauf eines Konzerts mit dem TGS-Musikcorps (ab 17 Uhr) feierlich illuminiert. Der Baum ist dann täglich von 7 bis 8.30 Uhr und von 16 Uhr bis 23 Uhr erleuchtet. Sonderregelungen gelten an Weihnachten, Silvester und Neujahr sowie am Dreikönigstag. Beleuchtete Weihnachtsbäume stehen auch in den Ortsteilen Klein-Welzheim und Froschhausen. (red)