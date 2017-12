Senior attackiert Besucher auf Weihnachtsmarkt: Baby verletzt

Wiesbaden - Ein 73-Jähriger hat auf dem Weihnachtsmarkt in Wiesbaden vier Besucher mit Reizgas verletzt, darunter ein fünf Monate altes Baby.

Zuvor habe der Täter auf dem Markt einem anderen Mann grundlos in die Nieren geboxt und sei dann davongelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Zeuge folgte dem Senior, um ihn zur Rede zu stellen. Als der Zeuge den Mann an die Schulter fasste, um ihn zum Stehenbleiben zu bewegen, habe der Täter unvermittelt Reizgas gesprüht. Neben dem Zeugen wurden bei der Tat am Samstagabend drei umstehende Besucher verletzt, darunter der Säugling. (dpa)

Weihnachtsbilder 2017 unserer Leser Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa