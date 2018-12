Stadt organisiert Weihnachtsfeier für alleinstehende Senioren

Dreieich - Karin Rutewski kommt ins Hotel Mercure, um an der Weihnachtsfeier für alleinstehende ältere Dreieicher teilzunehmen. „Wo kann ich meinen Mantel ablegen?“, fragt die Seniorin im Foyer – und schon greifen helfende Hände ein.

„Wir machen das schon“, sagt India Just, hilft der Besucherin aus dem Mantel und hängt ihn an den Garderobenständer. Ulrike und Ignazio Fichera werden von Serayi Öztürk und Imman Ahmad empfangen. „Dieser tolle Service ist aber neu“, wundern sich die Senioren. Auch als jemand den Weg zur Toilette nicht findet, sind die drei Mädchen aus der Heinrich-Heine-Schule zur Stelle. „Wir haben uns für heute zur Verfügung gestellt, um unser Projekt auch in der Praxis umzusetzen“, erklärt das Trio. „Service Learning“ ist das Motto des Wahlpflichtfachs, für das sich viele Schüler aus der Klasse R10b der Heinrich-Heine-Schule entschieden haben und das von Lehrerin Nicole Bondaug betreut wird.

Der Speisesaal des Hotels in der Eisenbahnstraße ist an Heiligabend wieder weihnachtlich eingedeckt. Nach und nach stellen sich die angemeldeten 58 Gäste ein, dazu noch entsprechende persönliche Betreuer. Viele Besucher sind Stammgäste, manche hingegen zum ersten Mal dabei. Erstmals in der Rolle der Mitorganisatorin ist auch Andrea Harms von der Seniorenbetreuung der Stadt, recht erfahren in dieser Sache ist dagegen schon Gabriele Biegel vom Seniorenclub Froher Freitag – und erst recht Friedhelm Menzel, der wieder die Moderation übernommen hat. „Es ist schön, dass wieder so viele gekommen sind, darunter viele bekannte Gesichter. Herzlich willkommen heißen wir auch alle, die wir das erste Mal hier begrüßen dürfen“, stimmt Menzel die Gäste auf einen schönen Nachmittag in festlichem Rahmen – und vor allem fröhlicher Gesellschaft – ein.

+ Eine Bläsergruppe der Sprendlinger Turngemeinde um Friedhelm Menzel erfreute die Senioren mit weihnachtlichen Melodien. © Postl „Ich bin bestimmt bereits zum zehnten Mal hier. Das ist schon ein Unterschied, ob man alleine zu Hause sitzt oder hier in froher Gesellschaft ein paar Stunden miteinander genießen kann. Die Zeit, in der man alleine ist, wird ohnehin noch lang genug“, weiß die 90-jährige Hannelore Holinghausen. Ihre Nachbarin, eine gute Bekannte, findet es ebenfalls besser, zumindest den Nachmittag des Heiligen Abends im gesellig-festlichen Rahmen verbringen zu können. „Das ist immer recht schön hier und ich möchte gerne noch ein paar Mal dabei sein“, betont die 86-jährige Eva Tvrdik. Im Kreise der Senioren wird nicht nur gut gespeist, sondern auch so manche Geschichte aus der Jugendzeit aufgetischt. „In Sizilien, dort, wo mein Mann herkommt, gibt es die böse Hexe Befana, aber die ist am 6. Januar ganz brav und bringt den Kindern Geschenke – ich war auch schon öfters mal Hexe“, erzählt Ulrike Fichera.

Die Suppe ist schnell gelöffelt und zur Überbrückung tragen India, Serayi und Imman ein Weihnachtsgedicht vor – auch so etwas gehört zum Projekt „Service Learning. „Strahlend wie ein schöner Traum, steht er vor uns, der Weihnachtsbaum; seht nur, wie sich goldnes Licht auf den zarten Kugeln bricht. Frohe Weihnacht klingt es leise und ein Stern geht auf die Reise. Leuchtend hell vom Himmelszelt, hinunter auf die ganze Welt“ – der Applaus ist den Jugendlichen sicher.

„Ente oder Zanderfilet?“, schallt es immer wieder durch die Reihen, als die Hauptspeise aufgetischt wird. Auch Vegetarisches steht natürlich zur Wahl. Kaum sind die Teller leer, verkünden die Bläser um Friedhelm Menzel musikalisch die Frohe Botschaft. Gemeinsam wird das „O du fröhliche“ gesungen und leise bei „Stille Nacht“ mitgesummt. Rathauschef Dieter Zimmer kommt mit einem himmlischen Engel, wünscht allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie alle Gute fürs neue Jahr – zum letzten Mal als Bürgermeister von Dreieich. Doch der schöne Brauch wird sicherlich auch unter seinem Nachfolger seine Fortsetzung finden. (lfp)