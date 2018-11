Ein Laster voller Freude für Kinder in Rumänien

Auch die Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte Offenbach-Bieber lieferten gestern ihre Pakete ab. Adressaten sind Altersgenossen in Rumänien, die sich nur selten über Geschenke freuen können.

Offenbach - Rund 1200 Päckchen mit purer Weihnachtsfreude werden sich am Mittwoch kommender Woche auf den über 1000 Kilometer langen Weg nach Rumänien machen.

Dank der Hilfsbereitschaft von Kindern, Eltern, Großeltern und vielen weiteren Privatpersonen kamen auch in diesem Jahr wieder viele individuell von den Spendern geschnürte Präsentsendungen für arme Kinder in den osteuropäischen Land bei der Sammelaktion in der Region zusammen. Heute war Abgabetermin auf dem Hof der Offenbach-Post. Bundesweit wird die „Stiftung Kinderzukunft“ als Organisator der Aktion 30.000 Päckchen nach Osteuropa schicken. (mic)