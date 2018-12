Ein Weihnachtsgeschenk für jeden

Offenbach - Für Eltern und Großeltern ist es eine schlimme Vorstellung, sich keine Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder und Enkel leisten zu können. Dank vieler Spenden kann die Offenbacher Tafel helfen. Von Steffen Müller

+ Tafelleiterin Christine Sparr (links) hat für die Besucher stets ein offenes Ohr und kennt die Lebensgeschichten. © stm In ihrer Ausgabestelle an der Krafftstraße wurden gestern Geschenke für einen symbolischen Euro verteilt. Auch Sozialdezernentin Sabine Groß half mit.

Christine Sparr kämpft mit den Tränen. „Ich bin halt nahe am Wasser gebaut“, sagt die Leiterin der Offenbacher Tafel nach einer herzlichen Umarmung mit einer Mutter von drei Kindern, die ihr Worte des Danks ins Ohr flüstert. „Ohne euch hätte ich kein Weihnachten.“ Christine Sparr kennt die Menschen, die zur Tafel kommen, kennt ihre Schicksale, die familiären Hintergründe, hat ein offenes Ohr.

Sie erzählt, dass der jüngste Sohn der alleinerziehenden Mutter, ein Kleinkind, eine schwere Kopfoperation hatte. Die beiden älteren Söhne, Christian, 16, und Rubens, zwölf Jahre alt, müssen dadurch viel Verantwortung tragen. „Der Älteste übernimmt die Rolle des Vaters“, erzählt Sparr. Daher geht ihr das Herz auf, als sie Christian und Rubens mit eine Geschenkbox vom Cinemaxx und einer Drohne eine Freude machen kann.

+ Sozialdezernentin Sabine Groß überreichte an Andreas Siegel eine Box mit Produkten der Offenbacher Seifenfabrik Kappus. © stm Die Geschenke sind allesamt Spenden, die vom Weihnachtsmarkt der Tafel übrig geblieben sind. Für den symbolischen Preis von einem Euro pro Präsent können sie erstanden werden. Gedacht ist an alle Altersgruppen. Für Kleinkinder gibt es beispielsweise einen bunten Ringturm, größeren Kindern kann die Tafel Puppen, Barbies, Technikprodukte, Skateboards oder Gutscheine für Kino, Klamotten oder Kosmetik bieten. Auch für Erwachsene wurden Präsenttüten gepackt.

Die Unterstützer der Tafel kommen allesamt aus der Region, einige der Geschenke haben lokalen Bezug, etwa Produkte der Offenbacher Seifenfirma Kappus, die Sozialdezernentin Sabine Groß verteilt. In den weißen, viereckigen Boxen befindet sich neben Seife unter anderem ein Duschbad und Sonnencreme für Kinder.

„Schön wäre es, wenn es keinen Bedarf an sozialen Anlaufstellen geben würde“, sagt Groß. „Aber umso schöner ist es, dass es eine so große Hilfsbereitschaft und so viele Helfer gibt“, fügt die Grünen-Politikerin an und überreicht eine Kappus-Box an Andreas Siegel. Der vierfache Vater ist gemeinsam mit seinem Sohn gekommen, um Lebensmittel zu holen. „Mit sechs Personen zuhause ist es manchmal schwierig, sich gesund zu ernähren, da das Geld für Obst und Gemüse fehlt“, sagt der Offenbacher.

Tafelweihnachtsmarkt in Offenbach: Bilder Zur Fotostrecke

Siegels Familie ist eine von rund 800 in der Stadt, die Ausgabescheine von der Tafel haben und sich entweder dienstags im Gemeindehaus der Marienkirche an der Krafftstraße oder mittwochs an der Neusalzer Straße 77 für einen Euro mit Lebensmitteln eindecken können.

Und wie wichtig diese Anlaufstellen sind, wird gestern wieder deutlich. Auf dem Gehweg vor dem Gemeindezentrum hat sich eine lange Schlange gebildet. Die Menge ist ein Querschnitt der Offenbacher Gesellschaft – Rentner, Familien, Migranten. Eine freiwillige Helferin der Tafel ruft Nummern auf. Nacheinander werden die Wartenden herein gelassen und lassen sich ihre mitgebrachten Einkaufstaschen füllen. Auf dem Weg zur Essensausgabe gibt es noch die Seifen-Box von Stadträtin Groß, kurz vor dem Ausgang dürfen sich die Besucher Geschenke mitnehmen – sofern sie nicht schon beim Tafel-Weihnachtsmarkt am Wochenende eines bekommen haben.

Vielen sieht man die Freude und Dankbarkeit an. Und auch Christine Sparr strahlt. „Heute sieht man wieder, wofür sich der Aufwand lohnt.“