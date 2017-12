Nordmänner am beliebtesten

Offenbach - Auch in diesem Jahr war der traditionelle Tannenbaumverkauf auf unserem Verlagsgelände wieder ein großer Erfolg. Bei der mittlerweile zwölften Auflage unserer Veranstaltung gab es gleich zu Beginn einen regelrechten Ansturm auf die 300 frisch geschlagenen Bäume von Franz Korn. Von Marian Meidel

Kurz bevor am Sonntag der Schnee zu fallen beginnt, durftet es unter dem Dach der Versandhalle nach Tannennadeln, heißem Ebbelwoi und Bratwurst. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Verkaufsbeginn um 9.30 Uhr scharen sich die Besucher um die prachtvollen, dicht gewachsenen Tannen und Rotfichten aus dem Spessart. „Die ersten waren schon um halb neun hier“, verrät Marketingleiter Andreas Mengle. Keine Frage: Der traditionelle Tannenbaumverkauf auf unserem Verlagsgelände erfreut sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit.

Natürlich waren bei der mittlerweile 12. Auflage unserer Veranstaltung wieder etliche Stammkunden zu sehen. Aber auch neue Gesichter. „Die letzten Jahre waren wir immer woanders, aber dort waren die Bäume nicht so buschig und insgesamt einfach nicht so schön“, berichtet Vanessa Milligan, die am Sonntag extra den Weg aus Münster bei Dieburg zurückgelegt hat. 2016 war sie ausnahmsweise einmal bei unserem Verkauf, um einen Weihnachtsbaum für ihre Großmutter zu ergattern. Franz Korns Tannen haben sie sofort überzeugt. „Im Nachhinein habe ich mich richtig geärgert, dass wir bisher immer woanders gewesen sind.“ Beim großen Baumverkauf am gestrigen Sonntag nehmen Vanessa Milligan und ihr Mann Markus gleich zwei Tannen mit. Eine für sich selbst und eine für die Oma.

Franz Korn richtet sich mit seinem Sortiment ganz nach den Wünschen der Kundschaft. „Dieses Jahr habe ich mehr Blautannen dabei“, verrät er. Aber auch Nordmänner sind nach wie vor gefragt. Zu diesen gehe momentan der Trend, so Korn. Gekauft werden sie bis zu einer Höhe von 2,50 Metern. Warum die Baumart so beliebt ist? „Die Nordmanntanne ist schön gleichmäßig gewachsen und hat weiche Nadeln “, erklärt Korn. Das können Oliver und Pia Malcus aus Offenbach nur bestätigen. „Wir holen uns jedes Jahr eine Nordmanntanne“, sagt Oliver. Seine Frau Pia ergänzt: „Die halten ewig – bei uns stehen sie nämlich immer bis Mitte und sogar Ende Januar.“

Knapp 30 Vorbestellungen hatte Franz Korn diesmal. Kein Wunder, die Qualität seiner Bäume spricht für sicht. Erst vergangene Woche schlugen er und sein Team die ungespritzten Bäume im Spessart – unter verschärften Bedingungen. „Schnee und Regen. Bei uns ist Sibirien.“ Nahezu arktisch wurde das Wetter gestern auch bei uns in Offenbach, aber das tat der Gemütlichkeit beim Baumverkauf keinen Abbruch. Am Stand von Jürgen Link aus Freigericht-Somborn konnten die Besucher sich mit einer leckeren Bauernbratwurst vom Grill und einem Becher Glühwein oder heißem Ebbelwoi stärken.

Zum ersten Mal mit einem Stand vertreten waren in diesem Jahr „Feuer Maknu“ aus Darmstadt. Gemeinsam mit ihrem Sohn Jannik verkauft Claudia Duft selbst hergestellte Feuerkugeln und -schalen. „Mit Feuerschalen ist das nicht wie bei Kerzen“, verrät sie. „Da kippt nichts um. Man macht eine Brennpaste rein, und dann fackelt das in Ruhe vor sich hin – das gibt ein sehr schönes Licht.“ Dann können die Feiertage ja kommen.