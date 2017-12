Maronen, Glögg und Lichterglanz

Dreieichenhain - Der runde Turm erstrahlt in diesem Jahr in ungewohnter, aber bemerkenswerter Pracht: Ein riesiger Adventskranz ziert das Gemäuer und verkündet mit seinen inzwischen zwei brennenden Lichtern das herannahende Fest und damit auch die Zeit des Hayner Weihnachtsmarktes – schon am ersten Wochenende wuseln tausende Menschen durch die Altstadt. Von Sina Beck

Ausnahmsweise dürfen die Kinder heute von einem „fremden“ Mann Süßigkeiten annehmen, denn noch bis 18 Uhr treibt sich der Weihnachtsmann auf dem 39. Markt herum und verschenkt großzügig Schokolade an die Kleinsten. Noch ist Platz, sich durch die Menge zu wühlen, nur an den unzähligen Glühwein-Ständen bilden sich bis dato die Menschentrauben, aber das wird sich in Kürze ändern. Solange nutzt eine gut gelaunte Mutter diesen Freiraum, um mit ihrem Kind beschwingt zu „Feliz Navidad“ zu tanzen.

+ Geschenkideen und gleichzeitig schöne Deko für den Weihnachtsmarkt: In Dreieichenhain gibt es wieder allerhand zu sehen. © Strohfeldt „Ich kann mich doch nicht über den gesamten Markt essen“, beklagt sich ein Mädchen beim Streifzug durch die Fahrgasse. Dabei liegt die Versuchung so nahe und wartet gefühlt an jedem zweiten Stand: Maronen und gebrannte Mandeln, heiße Bratwürste und hauchdünne Flammkuchen, niedliche Mini-Donuts und verlockende Riesen-Kreppel – wer hier nicht satt wird, macht eindeutig etwas falsch. Klirrendkalt ist das Wetter dann mehr als ideal, um sich beim Stand der Kerbborschen anzustellen und einen „Haaner Haaße“ zu ordern. Wer es allerdings beim Aufwärmen von innen übertrieben hat, könnte ein paar Meter weiter glauben, weiße Mäuse zu sehen. Oder genauer gesagt: kreuzende Elche. Tatsächlich weist ein Warnschild auf die riesigen Hirsche hin und ist gleichzeitig Indiz, dass man heutzutage auf Weihnachtsmärkten nicht mehr nur mit dem hiesigen Traditionsgetränk versorgt wird. Denn mit Glögg wird hier die skandinavische Variante des Glühweins angeboten.

Natürlich sorgt ein Großteil der Stände für das leibliche Wohl der Besucher und nicht zuletzt die lange Schlange am Crêpes-Stand spricht Bände. „Soll ich einen mit Nutella und Banane oder Marzipan nehmen?“, ringt eine Frau noch mit sich selbst ob der vielen Wahlmöglichkeiten, während weiter hinten überlegt wird, ob man auf dem etwas abseits gelegenem Vieuxtempsplatz schneller an die süße Leckerei kommt. Schließlich ist das Gedränge gewohnheitsmäßig in der Fahrgasse am größten.

Dreieichenhainer Weihnachtsmarkt: Fotos Zur Fotostrecke

Gerade im Burghof kann man nicht nur etwas mehr Ruhe finden, sondern auch den Kunsthandwerkermarkt mit seiner besonderen Auswahl an Waren, die ihresgleichen sucht. Handgemachte Accessoires in allen erdenklichen Varianten – Taschen, Mützen, Portemonnaies, Holzspielzeug – laden die Flaneure dazu ein, schwach zu werden und sich selbst eine vorweihnachtliche Freude zu machen. Oder vielleicht noch zufällig ein Geschenk zu ergattern. Zumindest ein paar Meter weiter im Palas schlagen die Herzen der Männer höher, denn um das Sortiment an Whisky-Flaschen am Stand von Holger und Manuela Spahn drängen sich drei Herren, die sich augenscheinlich über das edle Hochprozentige unterm Baum freuen würden.