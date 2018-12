Urgesteine des Weihnachtsmarkts

Offenbach - Für Verena und Peter Stein hat der Offenbacher Weihnachtsmarkt diesmal besondere Bedeutung. Seit einem halben Jahrhundert sind die beiden als Aussteller vertreten. Anfangs mit Baumschmuck, nach Übernahme eines Glühweinstands 1984 mit Heißgetränken vom Feinsten. Von Harald H. Richter

Bei der Frage, wie viele Liter Glühwein täglich an ihrem Stand ausgeschenkt werden, hält Verena Stein sich bedeckt. Und natürlich gibt sie auch das Geheimnis ihrer Zutatenliste für den bei vielen Kunden geschätzten Schweizer Punsch nicht preis. Aber sonst haben die 69-Jährige und ihr vier Jahre älterer Ehemann Peter einiges zu erzählen, schließlich dürfen sie getrost als Urgesteine auf dem Offenbacher Weihnachtsmarkt bezeichnet werden.

„50 Jahre sind wir dabei, und so lange es uns Spaß macht und wir gesund bleiben, darf das ruhig noch eine Weile so weitergehen“, gibt der Offenbacher zu verstehen. Kein Wunder auch, schließlich fließt reines Schaustellerblut in seinen Adern. Die alteingesessene Familie betrieb lange Zeit ein Autoscooter-Fahrgastgeschäft. Und nachdem Peter 1966 seine Verena geheiratet hatte, begannen beide, sich ein eigenes Standbein zu verschaffen. Zwei Jahre später war es mit der ersten Teilnahme auf dem Weihnachtsmarkt in Offenbach so weit.

„Der fand damals noch auf dem Wilhelmsplatz statt“, ruft Verena Stein in Erinnerung. „Und das Drumherum war bei weitem nicht so komfortabel wie heute.“ Sie meint die Aufenthaltsqualität für die Besucher, die heutzutage Plätze in der Tessiner und in der Engadiner Hütte reservieren können, etwa wenn sie im Familienkreis oder mit Arbeitskollegen gemütlich feiern möchten. „Eigentlich haben wir ja mit dem Anbieten von Weihnachtsschmuck begonnen, zumal Dekorationsartikel damals noch nicht als Massenware in Baumärkten und Kaufhäusern zu finden waren.“ Die Kunden hätten den handgefertigten Zierrat aus verschiedenen Manufakturen sehr geschätzt. Doch habe sich der Verkauf später nicht mehr in erwünschtem Maße gelohnt, sodass beide umdachten. Seit der Standortverlagerung des Weihnachtsmarkts in den Stadthof beziehungsweise zum Aliceplatz in den 1970er-Jahren sind die Steins in Blickweite des Rathauses anzutreffen.

Als sich 1984 die Gelegenheit bot, den Glühweinstand eines Betreibers zu übernehmen, der aus Altersgründen aufhören wollte, griffen sie zu. Seitdem umwehen würzige Düfte den „Offenbacher Stadttreff“ der Steins, vor dem ein prächtiger Schlitten und seit dieser Saison erstmals auch eine Elchfigur Blickfänge darstellen. Peter Stein gilt als handwerklich geschickt, weshalb auch die überdachten Stehtische aus Massivholz und die Möblierung der lauschigen Schweizer Hütten auf sein Können zurückgehen.

Ob Honig- oder Schlehenwein, heißer Kakao nicht nur für Kinder, Jagertee aus Österreich oder eben die Spezialität Schweizer Punsch – die Steins bieten ihrer kleinen und großen Kundschaft eine schier unermessliche Auswahl an Getränken und vor allem das komplette Glühweinprogramm. Alles wird frisch und, was ihnen besonders wichtig ist, selbst zubereitet. „Bei uns gelangt keine Fertigmixtur ins Glas oder in den Becher“, betont Verena Stein. Die Kunden wissen die geschmacklichen Finessen einer jeden Getränkespezialität zu schätzen, um wer über den Weihnachtsmarkt bummelt, verweilt immer wieder gern bei den Steins. „Viele Gesichter sind uns wohlbekannt“, sagt Verena. „Aber auch neues Publikum scheint sich bei uns wohlzufühlen.“ Besonders um die Mittagszeit, wenn Mitarbeiter aus den Büros von Banken und Verwaltung auf den Platz drängen, wird’s eng. „Wohl dem, der Plätze vorbestellt hat“, meint Verena Stein augenzwinkernd.

Die in Ober-Roden verorteten Eheleute, seit 2015 Rentner, genießen es, wenigstens für einige Wochen im Jahr noch mal Schaustellerluft einzuatmen, der Kundschaft ihres Standgewerbes nahe zu sein und sie mit flüssigen Köstlichkeiten zufriedenzustellen. Mit einem Trunk im Ausschank, der nach dem Gesetz eigentlich gar kein Wein ist, sondern ein „aromatisiertes weinhaltiges Getränk“, vulgo Glühwein. Basis seines Erfolgs ist auch am Stand der Steins die spezielle Rezeptur, die Verena gleichfalls nicht verrät. Was letztlich auch nicht die entscheidende Rolle spielt, Hauptsache der gezuckerte Klassiker wird in Maßen geschlürft und die bepfandeten Becher gehen umweltschonend zurück an die Ausgabe – oder werden als Souvenir behalten „Auch das kommt vor“, weiß Verena Stein.