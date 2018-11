VVV Langen schaltet die Weihnachtsbeleuchtung an

Langen - Als an dem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum die Lichter hell erleuchten, geht ein Raunen durch die Menge am Lutherplatz. Von Nicole Jost

Die funkelnden Sterne sind angestrahlt, die einlaminierten Papier-Engel und Papier-Christbaumkugeln sind kunterbunte, fröhliche Weihnachtsgrüße und die langen Lichterketten sorgen für die heimelige Atmosphäre an dem viel befahrenen Kreisel in der Innenstadt. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) sorgt in Zusammenarbeit mit Kirchen, Vereinen, Schulen und auch zahlreichen privaten Gastgebern mit dem lebendigen Adventskalender wieder für eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Und gleichzeitig für eine stimmungsvolle Illumination an vielen Stellen der Stadt.

„Die Auftaktveranstaltung am Lutherplatz ist dabei immer besonders stimmungsvoll“, sagt Edgar Herth vom VVV. Rund 200 Menschen haben sich am Montagabend bei schon recht kalten Temperaturen vor dem Buchladen versammelt und warten auf den Moment, in dem der Baum zu leuchten beginnt. Der Chor der fünften und sechsten Klassen der Dreieichschule und die Bläserklasse des sechsten Jahrgangs des Gymnasiums sorgen für die weihnachtlichen Klänge. Mit Liedern wie „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ oder „Stern über Bethlehem“ kommt genau vier Wochen vor Heiligabend schon festliche Stimmung auf. Erstmals hat auch der Chor der Wallschule am Lutherplatz einen Auftritt. Mit klassischen Weihnachtstiteln wie „Kling-Glöckchen“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“ zaubern die kleinen Sänger ein Lächeln in die Gesichter der Zuschauer.

Bilder: Weihnachtsmarkt in Langen Zur Fotostrecke

Edgar Herth betont den Sinn der vorweihnachtlichen Aktion des VVV: Es gehe darum, in der hektischen Zeit am Abend für einen kurzen Moment innezuhalten und sich auf das nahende Fest und dessen Bedeutung zu besinnen. Auch Bürgermeister Frieder Gebhardt wünscht den Langenern eine schöne Vorweihnachtszeit: „Zeit ist ja heute unser wertvollstes Gut. Da ist eine halbe Stunde bei der Oma zu sitzen, die Hand zu halten und gemeinsam zu erzählen, meist so viel mehr wert als ein Geschenk“, ruft der Rathauschef zu mehr Achtsamkeit miteinander auf.

In den kommenden Wochen bis zum Weihnachtstag wird jeden Abend ein weiteres Türchen des Lebendigen Adventskalenders geöffnet. Am heutigen Mittwoch um 18 Uhr gehen die Lichter am Weihnachtsbaum an der Ludwig-Erk-Schule an. Der Orchesterverein Langen wird dazu besinnliche Weihnachtslieder spielen.