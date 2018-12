Gemeinsames Essen für Alleinstehende: „Sehr angenehme Atmosphäre“

Heusenstamm - Am „Fest der Liebe“ ist es besonders schwer, alleine zu sein. Das hat die Evangelische Kirchengemeinde erkannt und lädt seit vier Jahren an Heiligabend zu einem gemeinsamen Essen ins Familienzentrum an der Leibnizstraße ein. Von Michael Prochnow

25 Personen nahmen diesmal daran teil. Gedämpftes, warmes Licht, ein Christbaum vor der Stirnwand, übersichtlich dekoriert mit einer leichten Lichterkette, Kugeln und Sternen aus Eis-Stielen und Buntpapier: Die Evangelische Kirchengemeinde hat zum gemeinsamen Essen ins Familienzentrum geladen, rund 25 Gäste sind gekommen. Auf dem Keyboard ruht eine Bibel, aus dem Getto-Blaster dringt „Let It Snow“. Über den Türstock und die Tafel an der Wand ist Tüll geschwungen, die Tischgruppen krönen Blumengestecke mit knallrotem Weihnachtsstern.

Am ersten von drei Achtertischen sitzt Ilona. Sie ist seit dem ersten Treffen vor vier Jahren dabei. Genau genommen ist sie der Grund für die Feier in dem ebenerdigen, kleinen Saal im Gemeindehaus. Sie und Yannik Grotemeyer. Der Lehrer im Vorbereitungsdienst war Jugendgruppenleiter und verdiente sich ein paar Euro, indem er den Garten des Hauses hegte, in dem Ilona wohnte. Die Rollstuhlfahrerin verlor ihre Mutter, war oft allein. Yannik besucht sie regelmäßig und erfand die Feier für Menschen, die am schönsten Fest des Jahres alleine sind. Neben einigen „Stammgästen“ kommen immer wieder „neue Gesichter“ vorbei. Darunter sind auch Menschen, die nicht dem lutherischen Glauben angehören, so wie der Lebensgefährte von Helferin Heidemarie Eickmeier. Der Muslim fühle sich sehr wohl in der geselligen Runde, sagt die zweifache Witwe, die seit dem ersten Heiligen Abend dabei ist.

Gleich beim ersten Anlauf fand sich ein Dutzend Helfer. Manche bringen einen Salat oder einen Kuchen vorbei, bereiten das Büfett und dekorieren den Raum. Andere sind am Abend da, wärmen die Wiener Würstchen und servieren die Speisen. Dazu zählen Chicorée-Salat, Obatzter und Gnocchi mit Gemüse für Vegetarier und Veganer, auf den Tischen stehen Käseplatten bereit.

Pfarrer Sven Sabary begrüßt die Runde, lädt die Besucher ein, dass sie „es sich einfach gut gehen lassen“, begleitet zur Einstimmung „Alle Jahre wieder“ und „Ihr Kinderlein kommet“ und trägt die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vor. Sabary dankt den Mitstreitern, darunter auch einer Dame aus Dietzenbach, die den Schmuck für den Christbaum bereitgestellt hat.

Bilder: Nikolausmarkt in Heusenstamm Zur Fotostrecke

Aus der Gemeinschaft sind Freundschaften entstanden. Florian zählt mittlerweile ebenfalls zum Helferteam. Er war Schüler von Yanniks Mutter, machte ein Praktikum als Entwicklungshelfer in Afrika. Nun trifft er sich regelmäßig mit Gleichgesinnten und sammelt im Wald Müll. Ihm gegenüber sitzen Dieter und Gerda, die in Rembrücken leben. Die Senioren wollten den Weihnachtsabend einfach nicht vor dem Fernseher verbringen und haben Gesellschaft gesucht. „Zu Hause fällt dir die Decke auf den Kopf“, weiß Ilona aus Erfahrung. Jetzt trägt Heidemarie ein Gedicht vor, eine andere Dame liest die Geschichte von einem Engel, der nicht mitsingen will, weil ja doch kein Friede unter den Menschen herrsche. „Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre mit netten Leuten“, findet sie. Pfarrer Sabary erzählt über das Friedenslicht aus Bethlehem, das er am Nachmittag in der katholischen Gemeinde abgeholt hat und nun seine Strahlen im Familienzentrum verbreitet.