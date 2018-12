Volkschor Germania singt auf dem Friedhof

Obertshausen - Ein lieb gewonnener Brauch ist das Singen vor dem Geburtsfest zu Ehren der Verstorbenen. Auf dem Alten Friedhof pflegt der Volkschor Germania Obertshausen diese Tradition seit vielen Jahren.

Der Frauenchor Musica querbeet stimmte in der Trauerhalle das Halleluja an, wie es aus dem französischen Taizé bekannt ist. Mit einem Text des zeitgenössischen Autors Eugen Eckert bat die starke Gemeinschaft: „Bewahre uns, Gott“. Für den Andachtsjodler schrieben die heimischen Künstler Oskar Mürell und Ludwig Zelinger Strophen. Den Abschluss bildete „Stille Nacht“, zu dem Musikdirektor Damian H. Siegmund auch das Publikum dirigierte. Dagmar Kreis, Vorsitzende des Volkschors Germania, erinnerte an Willibald Horch, der dem Verein 63 Jahre angehörte und bis zur Auflösung des Männerchors aktiv war. Josef Spinnert unterstützte die Chöre über 42 Jahre. Beide sind im ablaufenden Jahr verstorben. Die Sängerinnen laden zum Neujahrskonzert am 20. Januar um 17 Uhr in die Herz-Jesu-Kirche. (m)