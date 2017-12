10. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Das Ideenreich verschenkt im heutigen Adventstürchen einen Gutschein für einen Nähkurs im Wert von 90,-€. Freuen Sie sich auf ein kreatives Beisammensein in schöner Atmosphäre und stöbern Sie durch eine feine Stoffauswahl und holen sich Inspirationen für Ihr Nähprojekt. Gerne helfe ich Ihnen bei der Umsetzung. Nehmen Sie teil und gewinnen Sie einen Nähkurs im Ideenreich.

In der Frankfurter Str. 97 ist in Offenbach das Ideenreich eingezogen. Ein Stoffparadies für große und kleine Nähbegeisterte. Hier finden Sie nicht nur ein großes Angebot an schönen Stoffen - in tollen Designs und hochwertiger Qualität, Sie bekommen auch eine persönliche Beratung und ein umfangreiches Angebot an Nähkursen und Workshops. Ob Kindergeburtstag oder Jungesellinnen-Abschied - ich kümmere mich darum, dass Ihr Näh-Event für Sie entspannt und ein schönes Erlebnis wird. Besonders beliebt ist der Nähkurs mit Kinderbetreuung „Mama näht und ich komm mit“.