11. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Home and Cook Factory Outlet Store unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Eine Fritteuse Tefal ActiFry

+ © Home and Cook Factory Outlet Store Gewinnen Sie den Tefal ActiFry® und genießen Sie gesunde und leckere Mahlzeiten – Jeden Tag. Viel mehr als eine herkömmliche Fritteuse: Tefal ActiFry® bereitet zahlreiche gesunde und köstliche Gerichte ganz ohne oder nur mit wenig Fett zu, von der Vorspeise bis zum Dessert. Ein Löffel Öl reicht aus, um zum Beispiel köstliche selbstgemachte Pommes frites zuzubereiten – die perfekte Lösung für Feinschmecker, die auf ihre Gesundheit achten!

Home and Cook Factory Outlet Store: Alles für Küche und Haushalt

In unserem Home and Cook Factory Outlet Store in Offenbach (Rowentastraße 2, 63071 Offenbach am Main) bieten wir Ihnen hochwertige Haushaltswaren, Küchenmaschinen und Originalzubehör traditionsreicher und starker Marken wie Tefal, Krups, Rowenta, Lagostina, Moulinex und Emsa. Diese große Markenvielfalt ermöglicht es, ein breites Sortiment innovativer Helfer für Küche und Haushalt zu attraktiven Niedrigpreisen anzubieten. Entdecken Sie herausragende Qualitätsprodukte zu einmaligen Outletpreisen.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.