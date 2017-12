Sondertürchen zum Adventskalender von op-online.de

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Am 25. Dezember gibt es etwas ganz besonderes: ein Sondertürchen, mit dem Bike Center Obertshausen.

Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum – darunter viele bunt verpackte Geschenke, die darauf warten, von Kinderhänden ausgepackt zu werden. Der Duft von gutem Essen und besinnliche Tage im Kreise der Lieben - eine wunderbare Vorstellung, die sich jedoch nicht für jeden erfüllt. Oft fehlt einfach das Geld, um diesen Wünschen gerecht zu werden. Daher hat sich das Bike Center Obertshausen für ein zusätzliches Türchen in unserem Adventskalender entschieden!

„Ich muss immer wieder besorgt feststellen, dass Kinder kaum noch Zeit im Freien verbringen, toben und sich sportlich betätigen. Kinder sollten aber an der frischen Luft sein und mit Freunden spielen“, so Roland Pajunk, Inhaber des Bike Centers Obertshausen. Um dazu einen Beitrag zu leisten und auch denjenigen den Traum eines eigenen Kinderfahrrads zu erfüllen, die es sich nicht „einfach mal so“ leisten können, verschenkt das Bike Center Obertshausen ein nagelneues Kinderfahrrad.

So einfach können Sie an der Verlosung teilnehmen: Schicken Sie zwischen dem 25. und 27.12.2017 eine kurze Mail an red.online@op-online. Scheiben Sie uns dazu, warum ausgerechnet Sie das Fahrrad (für Ihr Kind) gewinnen sollten... Viel Glück und frohe Weihnachten!

