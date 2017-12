14. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Zu gewinnen gibt es heute vier Ring Center Gutscheine im Wert von je 25,- €, die Sie in allen Fachgeschäften einlösen können. Die Geschäfte im Ring Center haben an jedem Adventssamstag bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Das Ring Center Offenbach und op-online.de wünschen eine schöne Weihnachtszeit!

+ © Ring Center

Das Türchen Nummer 14 ist nun geöffnet. Das bedeutet, in 10 Tagen steht das Fest vor der Tür und endlich können leuchtende Kinderaugen die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum bestaunen. Das dauert also gar nicht mehr so lange, doch für die Weihnachtsvorbereitungen ist noch genügend Zeit. Besuchen Sie doch das RING CENTER und besorgen Sie Ihre Geschenke in einer entspannten und weihnachtlichen Atmosphäre. Wir betreuen Ihre Kinder an jedem Adventssamstag von 11 - 15 Uhr in unserem Kinderland. Zudem wird am 16.12.2017 der Seifenblasenkünstler Rinaldo für Ihre Unterhaltung zu Gast sein! Wer tagsüber keine Zeit findet, der hat in den Geschäften im RING CENTER an allen Adventssamstagen die Möglichkeit sogar bis 22 Uhr einzukaufen!