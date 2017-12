12. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit Küchen Quelle unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: 7-teiliges Topf-Set vom Küchenstudio Küchen Quelle

+ Heute erwartet Sie im Online-Kalendertürchen ein 7-teiliges Topf-Set vom Küchenstudio Küchen Quelle. Das rostfreie Edelstahl-Set besteht aus einer Stielkaserolle und zwei Kochtöpfen unterschiedlicher Größe, alles jeweils mit passendem Deckel. Um das Kochvergnügen perfekt zu machen erhält der Gewinner noch eine Schwenkpfanne mit dem Durchmesser von 26 cm. Alle Küchenutensilien sind induktionsgeeignet und mit dem Kaltgriffsystem versehen. Mit diesem Topf-Set macht das Kochen von Ente, Klößen, Rotkraut und Co. mit Familie und Freunden zu Weihnachten besonders Spaß. Machen Sie mit und entdecken Sie das Kochen neu für sich.

Unser heutiger Partner: Küchen Quelle

Das Küchenfachgeschäft Küchen Quelle befindet sich in der Hanauer Landstraße in Frankfurt am Main. Von einfach bis komplex, von Trend bis Landhaus reicht die Auswahl im Küchenstudio. Hier können Sie anhand der Musterküchen live erleben, welche Ideen umsetzbar sind und sich vielleicht inspirieren lassen eine an Sie angepasste Küche in Auftrag zu geben. Die großzügige Küchenausstellung lädt zum Entdecken ein und präsentiert Ihnen hochwertige Designs und innovative E-Geräten bekannter Marken. Direkt an der B8 gelegen, erreichen Sie den Küchenmarkt bequem auch aus Hanau, Darmstadt und Offenbach am Main.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.