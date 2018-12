20. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit Koffer Roth unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Einen hochwertigen Reise-Trolley mit 4 Rollen

+ © Koffer Roth American Tourister ist eine der größten Gepäckmarken der Welt und bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigem Reisegepäck. Der Reise-Trolley ist mit 4 praktischen Rollen ausgestattet und stammt aus der modischen Ziggzagg-Serie. Durch seine praktischen Maße von 55 x 40 x 20 cm ist dieser Reisebegleiter bei den meisten Airlines als Bordgepäck zugelassen und besitzt dennoch ein beeindruckendes Fassungsvermögen von 32,5 Liter. Der Hartschalen-Trolley ist aus hochwertigen Polycarbonate gefertigt, besitzt eine ausziehbare Teleskopstange, einen Tragegriff an der Oberseite und zum Sichern aller Urlaubserinnerungen ein dreistelliges TSA-Schloss. Damit der Inhalt nicht durcheinanderkommt besitzt er praktische Packriemen, eine Raumteilfunktion und zusätzliche Verstaumöglichkeiten für Reisedokumente. Der Trolley erscheint im schönen und wertigen Wellendesign und ist somit nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Hingucker!

Unser heutiger Partner: Koffer Roth in Offenbach

Koffer Roth in Offenbach wurde 1932 gegründet und wird heute in dritter Generation von Matthias Roth geführt. Das Sortiment umfasst hochwertiges Reisegepäck, edle Taschen und Mappen, Handschuhe, Schulranzen, Rücksäcke und natürlich weitere Lederwaren. Koffer Roth hat weit über 30 internationale sowie auch regionale Marken im Sortiment und bietet somit für jeden Geldbeutel das passende Produkt. Beratung und Service stehen dabei stets im Vordergrund. So bietet Koffer Roth einen eigenen Reparatur-Service, eine Schadensbegutachtung und darüber hinaus eine Umtausch- und Geld-zurück-Garantie. Eine Parkvergütung für das Parkhaus Q-Park Marktplatz lädt zum entspannten Einkauf ein, auf Wunsch wird die Ware dann sogar direkt nach Hause geliefert. Weitere Information zur Unternehmensgeschichte oder den zahlreichen Marken finden Sie auf der Webseite von Koffer Roth.“

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.