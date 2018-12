11. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Fitnesspark Offenbach unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Eine 3-monatige Mitgliedschaft im Fitness-Park Offenbach

+ Der große Fitness-Bereich sorgt für ein optimales Training © Fitness-Park Sie sind ein Fitness-Fan, wollen fit werden, gesünder leben oder einfach den "Weihnachtsspeck" abtrainieren? Dann ist der heutige Gewinn genau das Richtige für Sie: die Offenbach-Post verlost gemeinsam mit dem Fitness-Park in Offenbach eine vollwertige Mitgliedschaft für 3 Monate. Sie erhalten Zugang zu allen modernen Fitnessgeräten auf einer Studiofläche von 2.000qm, dem Cardio- und Freihantelbereich, sowie einem umfangreichen Kursangebot (z.B. "Bauchkiller", Pilates, Yoga, Spinning, uvm.). Selbstverständlich gehört eine Einweisung und die Betreuung durch zertifizierte Trainer auch zur Mitgliedschaft.

Premium-Studio im Herzen Offenbachs: Fitness-Park

Sie finden das Premium-Studio, welches das Trainingsangebot seit der Eröffnung 1988 für seine Mitglieder immer weiter ausgebaut hat, in der Rowentastraße 9 in Offenbach. Montags und Mittwochs öffnet man bereits um 7 Uhr seine Tore für Sie. Dienstag, Donnerstag und Freitags ab 9 Uhr. Dank der Öffnungszeit bis 23 Uhr an Werktagen ist auch das Auspowern nach der Arbeit oder für "Nachteulen" kein Problem. Wer lieber am Wochenende trainiert, ist zwischen 10 und 18 Uhr willkommen (Samstag & Sonntag).

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.