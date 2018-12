19. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Garden Eden unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Wellness-Arrangement für 2 Personen

+ © Garden Eden Einfach mal die Seele baumeln lassen und entspannt zurück lehnen! Mit dem Wellnessarrangement „Samt & Honig“, können Sie einen kompletten Tag in der Wellness-Oase „Garden Eden“ in Dietzenbach verbringen. Entspannen Sie beim saunieren und pflegen Sie Ihre Haut mit einem hochwertigen Honigpflegepeeling und einer perfekt darauf abgestimmten Saunahonigcreme. Sie werden von dem samtweichen Hautgefühl begeistert sein. Zudem haben Sie die Wahl zwischen einer wundervollen Aromaöl- oder Medizinische Massage (30 Minuten). Ein Tag voller Ruhe und Entspannung wartet auf Sie!

Garden Eden in Dietzenbach

Gerade in der heutigen Zeit, in der Hektik, Stress und Leistungsdruck zum Alltag gehören, sind gezielte Entspannungspausen besonders wichtig. Genau diesen Luxus, – Ruhe und Entspannung -finden Sie im Garden Eden in Dietzenbach. Genießen Sie einen wundervollen Tag mit wohltuenden Saunagängen, entspannenden Massagen, Wellnessanwendungen und einem abwechslungsreichen Menü im Restaurant des Garden Eden. .

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder über die Website des Partners. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.