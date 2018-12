7. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Restaurant Merzenmühle unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Ein exquisites 5-Gänge Menü für zwei Personen im Wert von € 150.-

Genießen Sie einen kulinarischen Abend zu zweit in der Merzenmühle in Langen. Sie werden bereits voller Gastfreundschaft mit einem Cocktail empfangen und können dann in aller Ruhe das Menü besprechen. Begleitend zu allen 5 köstlichen Gängen, werden Ihnen korrespondierende Weine, Mineralwasser und danach einen Espresso serviert.

Restaurant Merzenmühle in Langen

+ Restaurant Merzenmühle an den beiden Weihnachtsfeiertagen für Sie geöffnet. © Restaurant Merzenmühle Frisch, köstlich, fein, hochwertig, ehrlich – Mit nur einem Wort, ließe sich die Küche des Restaurants Merzenmühle nur schwer beschreiben. Der Küchenchef Edward Pretschner, versteht es den Stil des Hauses auch auf der Speisenkarte wiederzugeben. Traditionelle Wiener Küche, mediterranen Gerichte und Klassikern wie, Tafelspitz in der Brühe serviert, Seezungen, Jakobsmuscheln und Chateau Briand begeistern in erstklassiger Qualität. Seine Überzeugung „Nur beste Grundprodukte ergeben bestes Essen!„ Wer Gastfreundschaft im exquisiten und dennoch ungezwungenen Ambiente erleben möchte, ist in der Merzenmühle bestens aufgehoben.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder über die Website des Partners. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.