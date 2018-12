17. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Ring Center unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Einkaufsgutschein im Wert von 100,-€ vom Ring Center in Offenbach!

Zu gewinnen gibt es heute einen Ring Center Gutschein im Wert von 100,- €, die Sie in allen Fachgeschäften einlösen können. Die Geschäfte im Ring Center haben an jedem Adventssamstag bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Das Ring Center Offenbach und op-online.de wünschen eine schöne Weihnachtszeit!

Geschenke in einer entspannten und weihnachtlichen Atmosphäre

+ © RING CENTER Ab heute starten wir rein, in die letzte Woche vor dem Fest! Nur mehr sieben Tage, dann endlich können leuchtende Kinderaugen die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum bestaunen. Vielleicht sind noch einige Vorbereitungen zu treffen; möglicherweise ist auch noch nicht jedes Geschenk besorgt. Das Ring Center ist selbstverständlich auch in der letzten Woche vor Weihnachten gerne für Sie da und hat ab Mittwoch eine ganz besondere Überraschung für unsere kleinsten Kunden: Der Kasperl ist mit seinem Theater bei uns im Center zu Gast. Von 19. Bis 22.12.2018 bespaßt er alle, die Freude daran finden, mit 2 Vorstellungen pro Tag. Die genauen Auftritts-Zeiten sind an der Bühne vor Ort oder auf unserer Ringcenter Facebookseite nachlesbar.

Besuchen Sie das Ring Center und erledigen Sie Ihre Besorgungen in einer entspannten und weihnachtlichen Atmosphäre. An jedem Adventssamstag bieten wir in der Zeit von 11 - 15 Uhr ein tolles Bastel-Programm in unserem Kinderland. Bummeln Sie durch unsere festlich geschmückte Mall und gönnen Sie sich einen Stopp vor unserem Nordlicht-Express im Eingangsbereich. Die dort aufgebaute, riesengroße Modell-Eisenbahn fährt noch bis ins neue Jahr und lässt Sie mit Ihrer idyllischen Winterlandschaft eintauchen, in einen Moment der Ruhe und Nostalgie.

Der heutige Gewinn eignet sich als perfekter Begleiter für einen Shopping-Tag: es ist ein 100,-€ Einkaufsgutschein, einlösbar in allen Geschäften im Ring Center. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen, Sie genießen eine wundervolle Weihnachtszeit!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder über die Website des Partners. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.