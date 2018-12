4. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

+ Sauna- & Poollandschaft im Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch © Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Unser luxuriöser Country Club & Spa verfügt, auf einer Gesamtfläche von 2.000 qm, über einen Innenpool mit Sternenhimmel, einen beheizten Außenpool sowie über eine Saunalandschaft. Entspannen Sie in einem der Ruheräume mit direktem Seeblick oder auf einer der Sonnenterrassen. In unseren modernen Behandlungsräumen bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Massagen und Kosmetikbehandlungen. Der Country Club & Spa ist die perfekte Ruhe-Oase als Auszeit vom Alltag und lässt sich optimal mit einer Übernachtung oder z.B. unserer diesjährigen Silvestergala „Silver, Gold & Diamonds“ verbinden. Die Monatsmitgliedschaft für 2 Personen gilt für einen Monat Ihrer Wahl zwischen Januar und Dezember 2019 und beginnt mit dem 1. des Monats und endet mit dem Monatsletzten. Die Mitgliedschaft ist an Ihren Namen gebunden und nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht gestattet.