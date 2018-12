10. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit der Spessart Therme Bad Soden-Salmünster unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Wohlfühlpaket "Zu zweit die Seele baumeln lassen"

+ © Spess art Therme Wann haben Sie sich das letzte Mal mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zwischendurch einfach mal eine kleine Auszeit gegönnt? Mit dem Wohlfühlpaket „Zu zweit die Seele baumeln lassen“ genießen Sie einen unbeschwerten Tag in der Thermalsole-Badelandschaft und 4 Sterne-Sauna der Spessart Therme Bad Soden-Salmünster. Zwischendurch werden Sie mit einer Pure Senses Paar-Massage im Dunkeln verwöhnt. Ein echtes Erlebnis! Denn bei Dunkelheit werden alle Sinne – auch der Tastsinn - deutlich geschärft, jeder Moment wird intensiver wahrgenommen und jede Verspannung der Vorweihnachtstage löst sich unter den Händen der versierten Masseure in Wohlbefinden auf. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Spessart Therme Bad Soden-Salmünster - kleine Auszeiten verschenken

Die großzügige Thermalsole-Badelandschaft der Spessart Therme Bad Soden-Salmünster bietet mit ihren vielen sprudelnden Attraktionen und dem Wellenfreibad reichlich entspannende Abwechslung in gesunder Natursole. Eine echte Spezialität in der 4 Sterne-Saunawelt der Spessart Therme sind die Aufguss-Zeremonien, wie z.B. das Banja-Ritual oder die Klangschalen-Entspannung. Wer besonders lange Saunaabende inkl. textilfreiem Schwimmen liebt, sollte sich die „Spätschichten“ – immer am letzten Samstag im Monat – vormerken. Wellness trifft Gesundheit – unter diesem Credo stehen die Verwöhnangebote des WellVitamed. Einmalig sind neben Wellness-Klassikern wie Aromaöl- oder Pantai Luar-Massagen die Sole-Wohlfühlmassagen und die „Bäder“ in der Wellness-Schwebeliege. Tipp: Unsere Weihnachts-Specials im Spessart-Thermen Online-Shop – einfach mal stöbern.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.