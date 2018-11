In Offenbach locken zahlreiche gemütliche Adventsbasare

Offenbach - Weihnachtsmärkte und Adventsbasare laden fürs Wochenende zum Genießen, Plaudern und Kaufen. Die Redaktion hat einen Überblick zusammengestellt.

Budenzauber in Bieber

Der Bieberer Gewerbeverein bittet am Samstag von 14 bis 21 Uhr zum Nikolausmarkt auf dem Ostendplatz. Neben Vereinen, Kindergärten und Schulklassen werden viele Einzelhändler und Privatpersonen erwartet, die weihnachtliches Kunsthandwerk oder Leckereien aus der hauseigenen Weihnachtsbäckerei anbieten.

Feierliche Illumination am Bürgeler Dalles

Am Samstag rücken die Bürgeler und ihre Gäste rund um den Dalles gemütlich zusammen. Der lokale Weihnachtsmarkt lockt von 12 bis 21 Uhr mit nachbarschaftlichen Gesprächen bei weihnachtlichen Leckereien. Sicher ein besonderer Höhepunkt: Um 17 Uhr wird der Musikverein St. Pankratius zur Illumination des Christbaumes traditionelle Weihnachts- und Adventslieder spielen. Und der Verein Pro Bürgel stellt anbei sein aktuelles Heft vor.

Weihnachtsmarkt auf der Rosenhöhe

Die SG Rosenhöhe lädt auf ihr Vereinsgelände, Gravenbruchweg 103, ein um sie mit zahlreichen selbstgemachten Leckereien zu verköstigen. Am Sonntag ab 14 und Montag ab 12 Uhr gibt es wieder Plätzchen, Marmelade und zum weihnachtlichen Schmücken, die beliebten Adventskränze und Gestecke und vieles mehr. Für die Kinder ist natürlich der Besuch des Nikolauses an beiden Tagen gegen 15 Uhr der Höhepunkt. Damit das Warten nicht langweilig wird, sorgen kindgerechte Attraktionen für Abwechslung.

Lauterborner Frauen

Ihren letzten weihnachtlichen Markt nach 36 Jahren richten die Lauterborner Töpferfrauen am Samstag von 15 bis 18 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Gemeinde Bieber aus, Aschaffenburger Straße 52. Der Erlös kommt den Ketteler-Musiktagen des Kinder- und Jugendhilfezentrums Theresienheim zugute.

Stadtmission

Die lokale Stadtmission, Waldstraße 36, öffnet am heutigen Freitag und morgigen Samstag ihre Räume für einen Indoor-Weihnachtsmarkt mit einer großen Sponsorentombola. Heute von 17 bis 21 und Samstag von 13 bis 19 Uhr werden lokale Unternehmen mit mehr als 20 Ständen vertreten sein und aus den Einnahmen ein Kinderspeisungsprogramm in Peru und ein Kinderheim in Rumänien unterstützen.

Kirche am Start

Die Freikirche „Kirche am Start“ lädt für Sonntag, 17.30 bis 18.30 zu einem wohltätigen Weihnachtsbasar ins Gründerzentrum Ostpol, Hermann-Steinhäuser-Straße 43. Die Einnahmen werden der Tafel gespendet.

Elisabeth-Maas-Haus

Das Elisabeth-Maas-Haus in der Andréstraße 102 lädt für Samstag,, 14.30 bis 17 Uhr wieder zu seinem traditionellen Adventsmarkt ein. An Verkaufsständen werden in gemütlicher Atmosphäre Geschenke und weihnachtliche Dekorationen angeboten.

Anni-Emmerling-Haus

Im Bischofsheimer Weg 77 werden am Samstag ab 15 Uhr weihnachtliche Basteleien, Plätzchen, Gelee und Marmelade angeboten.

Tierheim

Das Tierheim Am Wetterpark 1 lädt für Sonntag, 12 bis 16 Uhr, zum Adventsmarkt. Der Erlös aus hausgemachten Plätzchen, Marmelade, Gelees und mehr kommt den Tierheimtieren zu Gute.