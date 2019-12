13. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit Hifi im Hinterhof unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Yamaha MusicCast 20 Lautsprecher

+ Erleben Sie mit Yamaha MusicCast 20 eine Welt voller Musik mit den integrierten Musik-Streaming-Diensten. Synchronisieren Sie Ihre Playlists und Lieblingssongs zwischen Smartphone oder Computer und dem MusicCast 20. So können Sie unglaublich einfach Ihre Favoriten hören oder neue Musik entdecken.

Integriertes Musik-Streaming

MusicCast Multiroom-Technologie

Kompatibilität mit Alexa Sprachsteuerung

Hi-Res-Audio, W-Lan und Bluetooth

Pairing für Stereo (2 Geräte erforderlich)

Gehäuse wahlweise schwarz oder weiß

Kann als Surround-Lautsprecher mit AV-Receiver oder Soundbar genutzt werden* (*Nur mit kompatiblen MusicCast Modellen)

Weckfunktion

UVP 229,- €

Unser heutiger Partner: Hifi im Hinterhof

Die Firma Hifi im Hinterhof in Offenbach bietet hochwertige Hifi und Heimkino Komponenten an. Seit 1979 liegt der Fokus auf einer persönlichen Beratung und Zusammenstellung der bestmöglichen Lösung genau nach Ihren Vorstellungen. Ganz egal, ob Sie eine kleine Musikanlage, einen Kopfhörer, einen neuen Fernseher suchen oder sich ein hochwertiges Heimkino-System zusammenstellen wollen, das Team von Hifi im Hinterhof ist für Sie da. In den zwei Ladengeschäften in der Geleitsstraße 50 und 63 und auf der Website können Sie sich gerne ein Bild vom umfangreichen Angebot des Traditionshauses machen.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.