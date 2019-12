19. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Shoppingfreunde aufgepasst: Die Offenbach-Post verlost heute gemeinsam mit dem Forum Hanau einen Einkaufsgutschein im Wert von 100€. Stürzt Euch in die letzten Tage des Weihnachts-Shoppings! Und dank verlängerter Öffnungszeiten (vom 14. bis 23. Dezember bis 21 Uhr; sonntags geschlossen) könnt Ihr Euch dabei sogar noch mehr Zeit lassen! Oder kommt nach den Feiertagen – das Forum Hanau ist regulär von Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 20 Uhr für Euch da.

+ Ob groß, ob klein: Das Forum Hanau bietet ein Shoppingerlebnis für jedermann. © Forum Hanau

Alles für Euch! Entdeckt den Shoppingspaß mitten in Hanau auf 4 Etagen mit ca. 22.500 qm Verkaufsfläche und rund 90 spannenden Shops. Euer Forum Hanau besteht aus fünf Gebäudeteilen, in denen Ihr alles findet, was das Shoppingherz begehrt: Vom großen Wocheneinkauf bei REWE über Bücher und Geschenke bei Thalia und leckeren Gastronomie-Highlights bis hin zu Top-Fashion-Marken bei TK Maxx, H&M, Hunkemöller, Jack & Jones, ONLY und vielen mehr. Auf www.forum-hanau.net oder in der Forum Hanau-App könnt Ihr Euch auch von zu Hause oder unterwegs einen Eindruck von der großartigen Vielfalt verschaffen, die Euch bei uns erwartet. Wir freuen uns auf Euren Besuch im Herzen Hanaus – solltet Ihr mit dem Auto kommen, bietet Euch unser modernes Parkhaus über 500 Stellplätze. Und das Beste: Ab einem Einkauf von 20€ könnt Ihr eine Stunde gratis parken!