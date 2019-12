6. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Ring-Center unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Einkaufsgutschein im Wert von 100,-€ vom Ring Center in Offenbach!

Zu gewinnen gibt es heute einen Ring Center Gutschein im Wert von je 100,- €, den Sie in allen Fachgeschäften einlösen können. Die Geschäfte im Ring Center haben an jedem Adventssamstag bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Das Ring Center Offenbach und op-online.de wünschen eine schöne Weihnachtszeit!

Oh du fröhliche und alle Jahre wieder: Shoppingfreude vor dem Fest

Alle Jahre wieder ist die Weihnachtszeit untrennbar mit dem Gedanken an das Schenken, aber auch dem Beschenkt werden verbunden. Freude haben und Freude bereiten sollen in dieser besonderen Zeit im Jahr im Vordergrund stehen. Deswegen haben wir am heutigen Tag einen bekannten Gast im Ringcenter: Der Nikolaus besucht uns! Und er kommt natürlich nicht, ohne kleine Geschenke mitzubringen. Gemeinsam mit seinem Weihnachtsengel macht er sich in unserer Mall auf die Suche nach braven Kindern. Besuchern Sie uns gerne mit der ganzen Familie. Am Nikolaustag sowie am Samstag, den 07.12.2019 bietet das Ringcenter ein musikalisches Highlight im weihnachtlicher Atmosphäre. Susan Albers, Teilnehmerin der bekannten TV Show „Deutschland sucht den Superstar“ ist zu Gast und singt bei uns in der Mall Weihnachts-Kinderlieder - zum Zuhören und mitsingen!

In der Zeit bis zum Weihnachtsabend hält das Ringcenter an den Samstagen wie immer kleine Überraschungen für die Kunden bereit. So wird ein Kasperle-Theater für die Kinder zu Gast sein, unser Kinderland an allen Samstagen geöffnet oder es gibt Gratis Waffeln für alle, in der Mall. Auf unserer Facebook-Seite erfahren Sie mehr zum Programm und den Aktionszeiten.

Hinter dem heutigen Türchen diese Online Adventskalenders befindet sich mit Sicherheit auch ein Gewinn, der Freude bringt, denn es ist ein Ringcenter Einkaufsgutschein im Wert von € 100,- . Einlösbar in allen Geschäften. Damit findet sich in jedem Fall noch das eine oder andere Geschenk. Eine schöne Weihnachtszeit, Ihr Ringcenter Offenbach!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder über die Website unseres Partners. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.