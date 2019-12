7. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Zu gewinnen gibt es heute dreimal eine Getränke Gratislieferung Ihrer Wahl im Wert von je 50,- € aus dem Sortiment von www.durst.de/rhein-main. Schluss mit der Schlepperei von schweren Kästen - lass dir Getränke bequem liefern! Deine Bestellung wird Dir kostenlos nach Hause gebracht. Hinter Durst steckt eine innovative Mischung aus Startup und lokalem Mittelstand, welches von einem Team aus Getränke- und Digital-Experten 2017 gegründet wurde und das seit Anfang 2018 hier in Offenbach beheimatet und von hier aus auch in Frankfurt und der Rhein-Main Region aktiv ist. Mit eigenen Auslieferungsfahrzeugen ist DURST täglich außer in Offenbach auch von Hanau bis Bad Vilbel und von Frankfurt bis zum Rodgau unterwegs. Das Sortiment an Bier, Wasser, Saft, Erfrischungsgetränken, Wein und Spirituosen ist äußerst umfangreich und wird ständig den aktuellen Trends und Kundenanforderungen angepasst. Die Lieferung ist dabei ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro kostenfrei – geliefert wird in jedes Stockwerk. Bei DURST erfolgt die Bestellung komplett digital über Online-Webshop oder über das Handy und Android oder iOS per App. Bestellt werden kann rund um die Uhr für das passende Lieferfenster. Alle Getränke werden dann zur passenden, kundenausgewählten Zeit bis an die Wohnungstür geliefert. Weitere Details unter www.durst.de oder www.durst.de/rhein-main.