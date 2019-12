14. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Isenburg-Zentrum unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Eislaufbändchen für 4 Wochen freier Eintritt für "ISENBURG ON ICE" im Wert von 120€

Wintersportler aufgepasst: Die Offenbach-Post verlost heute gemeinsam mit dem Isenburg-Zentrum ein Eislaufbändchen für den kostenlosen Eintritt zu „ISENBURG ON ICE“ im Wert von 120€. Damit kann eine Person bis zum 12. Januar nach Herzenslust über die 360qm große Eisfläche flitzen. Während der gesamten 4 Wochen kann man sich aber nicht nur sportlich betätigen, sondern auch bei Glühwein, Würstchen und gebrannten Mandeln den Hüttenzauber genießen. Ein ganz besonders Event in Neu-Isenburg.

Der heutige Gewinn wird gestiftet vom Isenburg-Zentrum - „ISENBURG ON ICE“ und ein "zauberhaftes Weihnachtsprogramm"

+ Ein ganz besonders Event erwartet Neu-Isenburg und das Isenburg-Zentrum in den kalten Wintermonaten: Eislaufen der Extraklasse in stimmungsvoller Atmosphäre. In der Zeit vom 12. Dezember 2019 bis zum 12. Januar 2020 heißt es hinein in die Schlittschuhe und rauf auf das Eis. Auf einer 360qm großen Eisfläche wird der Rosenauplatz zum „Lieblings Eislauf Platz“ für Groß und Klein. Montags bis Donnerstag ab 12 Uhr bis 20 Uhr und Freitag und Samstag sogar bis 21 Uhr, kann nach Herzenslust übers Eis geflitzt werden. Hier finden Sie weitere Informationen zu "ISENBURG ON ICE"!

Neben der Eisbahn wird es ein "zauberhaftes Weihnachtsprogramm" im Isenburg-Zentrum geben. Auch in diesem Jahr sind die himmlischen Engel an den Adventswochenenden jeden Freitag und Samstag im Center unterwegs und verteilen süße Köstlichkeiten an die Besucher. Bereits zum 6. Mal findet auch in diesem Jahr die beliebte „Wunschzettel-Aktion“ mit dem deutschen Kinderschutzbund statt. Noch bis zum 18.12. können die Besucher einen von knapp 100 Wunschzetteln von den Bäumen auswählen, das Geschenk kaufen, verpacken und im Center-Management oder an der Kundeninformation abgeben. Am 21. Dezember lädt das Isenburg-Zentrum zum Late-Night Shopping ein. Dann haben alle 140 Geschäfte bis 22 geöffnet und die weihnachtlichen Stelzenläufer erheitern die Besucher des Isenburg-Zentrums.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.